La Selección volvió tras el subcampeonato del mundo y fue recibida por miles de hinchas

El vuelo aterrizó en Ezeiza, donde el plantel fue recibido por la Banda de los Granaderos. Luego, viajó en un micro descapotable hasta el predio de la AFA y los fanáticos le expresaron su apoyo.
La Selección argentina regresó este lunes el país, después de perder 1 a 0 en la final contra España y consagrarse subcampeona del mundo. El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1971 aterrizó a las 18.19 procedente del aeropuerto JFK de Nueva York, dónde había partido a las 7.17 (hora local).
El plantel dirigido por Lionel Scaloni fue recibido por la Banda de los Granaderos, que interpretó la canción “Muchachos”, convertida en un himno para los fanáticos del seleccionado desde el título en Qatar 2022.
Pese al sabor amargo por la derrota en la definición de la Copa del Mundo, una multitud se acercó para saludar a los jugadores y al cuerpo técnico. Los aplausos, las banderas y los cánticos acompañaron el paso del plantel desde el aeropuerto, en una muestra de apoyo y reconocimiento por la campaña realizada en el Mundial.
Después de dejar el aeropuerto, la delegación continuó el recorrido hacia el predio de la AFA en un micro descapotable, desde donde los futbolistas saludaron a los miles de simpatizantes que se ubicaron a lo largo del trayecto. La caravana permitió que los hinchas pudieran despedir y homenajear a un plantel que volvió a colocar a la Argentina entre las mejores selecciones del mundo.
En total, fueron 16 jugadores los que volvieron a Buenos Aires: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.
A ellos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.
En cambio, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso se fueron directamente a Europa. Lionel Messi y Rodrigo De Paul viajaron a Miami, desde donde el capital del seleccionado vendrá en los próximos días al país, directamente a Rosario para pasar tiempo junto a sus familiares.
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