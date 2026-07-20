La Selección volvió tras el subcampeonato del mundo y fue recibida por miles de hinchas

Selección argentina: qué futbolistas regresaron al país

En total, fueron 16 jugadores los que volvieron a Buenos Aires: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

A ellos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.

En cambio, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso se fueron directamente a Europa. Lionel Messi y Rodrigo De Paul viajaron a Miami, desde donde el capital del seleccionado vendrá en los próximos días al país, directamente a Rosario para pasar tiempo junto a sus familiares.