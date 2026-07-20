Messi ya está en Rosario y tiene una decisión que tomar

El capitán argentino llegó a su ciudad natal para reencontrarse con su familia tras la final del Mundial, mientras crecen las expectativas sobre su continuidad en la Selección.
Lionel Messi atraviesa las horas posteriores a la final del Mundial 2026 con el foco puesto en el descanso y la recuperación emocional. Luego de la derrota frente a España, el capitán de la Selección pasó apenas unas horas en Miami antes de viajar a Rosario, donde ya se encuentra junto a su familia. Mientras tanto, el mundo del fútbol sigue atento a la decisión más esperada: qué hará con la camiseta albiceleste.
El rosarino compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, donde expresó el dolor por haber quedado a las puertas del bicampeonato, aunque también destacó el recorrido del equipo. "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno", escribió en Instagram. Además, agradeció el apoyo de los hinchas durante toda la Copa del Mundo y felicitó a España por la conquista del título, aunque evitó hacer cualquier referencia a su futuro con la Selección.
Tras aterrizar en Miami luego de la final, Messi permaneció allí solo unas horas antes de viajar rumbo a Rosario para reencontrarse con su familia. Entre los principales motivos del viaje está compartir tiempo con sus padres, especialmente con Jorge Messi, quien no pudo acompañarlo durante el Mundial por cuestiones de salud. Una vez finalizado su descanso, el capitán volverá a enfocarse en Inter Miami, club con el que tiene contrato vigente hasta 2028.
La continuidad del capitán en la Selección sigue siendo una incógnita. Si bien todo indica que la final frente a España fue su última participación en una Copa del Mundo, no existe ninguna confirmación sobre un posible retiro del combinado nacional. A sus 39 años, Messi volvió a ser una de las grandes figuras del torneo y dejó en claro que todavía mantiene intacta su vigencia dentro de la cancha.
En la AFA también esperan con paciencia una definición, aunque ni los dirigentes ni el cuerpo técnico tienen previsto apurar una decisión y entienden que será el propio futbolista quien marque los tiempos. Con amistosos de las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, y la Copa América 2028 en el horizonte, el futuro inmediato de Messi continúa abierto. Por ahora, el capitán solo piensa en descansar, procesar el golpe de la final y volver a disfrutar de su familia antes de definir el próximo capítulo de una carrera que sigue escribiendo historia.
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