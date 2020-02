Alertan por el regreso de las camionetas blancas

En los últimos días hubo un caso en el barrio de Parque Patricios y la entidad que conduce Javier Miglino aseguró que se trata de "una poderosa banda organizada, que forma parte de una red de trata".

"Hace unos días una chica fue prácticamente secuestrada sobre la calle Salcedo, casi Avenida Chiclana. Un muchacho que venía caminando pudo evitarlo cuando se interpuso entre los secuestradores que pararon una camioneta blanca junto a la joven, abrieron la puerta delantera derecha y la tironearon de ambos brazos para subirla", repasó Miglino el último ataque.

Y detalló: "Incluso un Chevrolet Corsa blanco actuaba de apoyo. El mismo sistema que tenían los asesinos del turista inglés Matthew Gibbard, asesinado por un comando de 10 venezolanos provenientes del Cartel Tren de Aragua, en Puerto Madero, en diciembre de 2019".

El titular de Defendamos Buenos Aires advirtió que, en algunos casos, los atacantes tratan de embaucar a las chicas con amabilidad: "Bárbara, una docente del nivel secundario en un colegio de los muchos que hay en la zona de Belgrano y Colegiales, nos contó que ‘hace varios días circula una camioneta blanca por la avenida Congreso, entre Tres de Febrero y Libertador".

Y agregó: "Las chicas que salen de secundarios en Colegiales, Belgrano y Núñez comentaron preocupadas que hubo varios casos en que esta camioneta blanca se les paró de frente y las invitó a subir, sobre todo las tardes de lluvia o frío. No hubo violencia pero sí insistencia a nivel sospechoso".

Miglino recordó otro caso, en que una familia de Núñez se mudó a España en 2019 por dos intentos de secuestro contra su hija de 15. "La primera fue sobre el mediodía, cuando salía del colegio en Montañeses y Manuel Ugarte; la segunda por la tarde, cuando iba a la casa de una compañera y caminaba sola por la calle Roosevelt. En ambos casos, el padre intentó motorizar la denuncia. Y en ambos casos la Policía le dijo que investigarían pero nada ocurrió", se lamentó.

En ese sentido, recordó que el padre le comentó: "No puedo esperar a que secuestren a Paola y desaparezca. Le dije a la policía que una banda de tipos con inconfundible acento venezolano quisieron subir a mi hija por la fuerza a la camioneta y no me dieron bola".

"Hubo varias detenciones pero siempre los detenidos son liberados por falta de pruebas o apenas le imputan el rapto en grado de tentativa, un delito tipificado con una pena máxima de cuatro años, que al no haberse consumado es completamente excarcelable", advirtió el director de la ONG.

Frente a este panorama, brindó una serie de consejos para evitar estas situaciones: "No es una leyenda urbana, sino el accionar metódico y paciente de bandas que están instaladas en el país con el ánimo de robar chicas para la trata de personas, por eso es importante tomar partido y denunciar la presencia de estas camionetas blancas de porte mediano o grande, detenidas en cercanía de colegios y establecimientos comerciales como shoppings".

"Es importante llamar a la Policía que debe acudir sin excusas a identificar a los presuntos delincuentes y, más allá de que no siempre se consigue, es imprescindible que las chicas no anden solas porque no hemos tenido ni un solo reporte que hable de intentos de secuestro de dos o más chicas", insistió Miglino.