Tragedia en Córdoba: se incendiaron dos vagones del Tren de las Sierras en pleno viaje

Según testimonios recogidos por medios locales, la formación se encontraba colmada de pasajeros cuando el fuego comenzó en uno de los vagones y se propagó rápidamente. El tren se aproximaba al cruce de las calles Rivadavia y San Martín, en pleno centro de La Calera, cuando la situación se volvió crítica.

Más de 120 pasajeros fueron evacuados tras el incendio que afectó a dos vagones de la formación.

Fuentes oficiales indicaron que alrededor de 120 personas fueron evacuadas, tanto de los vagones afectados como de los coches contiguos, sin que se registraran víctimas fatales.

El operativo fue supervisado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, e incluyó la participación del Ministerio Público Fiscal, la Policía Federal Argentina, Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil, que trabajaron para contener las llamas y asegurar el perímetro de la estación.

Como consecuencia de la inhalación de humo, una niña debió ser hospitalizada, mientras que varias personas recibieron atención médica en el lugar, principalmente integrantes de grupos de riesgo. Ninguno de los pacientes presentó cuadros de gravedad.

Testigos relataron que en la parada de Bialet Massé algunos pasajeros ya habían percibido olor a quemado, aunque en ese momento no se le dio mayor importancia. “Nos ayudamos entre todos y colaboramos para bajar con tranquilidad y que no pasara a mayores”, contó una pasajera en declaraciones al canal El Doce.

Las causas del incendio permanecen bajo investigación por parte de la fiscalía local. Según informaron fuentes oficiales, la prioridad estuvo puesta en resguardar la integridad de los pasajeros y evaluar las condiciones de seguridad antes de restablecer el servicio.