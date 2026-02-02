Política |

Pedro Lines es el nuevo director del Indec

Lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. Lines era, hasta hoy el número del organismo estadístico. Se postergará la aplicación de la nueva mediciòn de la inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que Pedro Lines quedará al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tras la renuncia de Marco Lavagna. Además, anticipó que se postergará la aplicación de la nueva medición de inflación.

“Le dije a Pedro Lines, que es el número dos. Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación de Moreno, incluso él se fue”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda en declaraciones a Radio Rivadavia.

No se aplicará el nuevo sistema de mediciòn de la inflación

Lavagna presentó su renuncia tras la incorporación de una nueva canasta utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), vigente desde este mes y cuyos efectos se iban a observar con la difusión del dato correspondiente a enero.

No obstante, Caputo informó que, por el momento, seguirán midiendo el IPC con la fórmula tradicional. “[Lavagna] Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, aseveró.

Noticia en desarrollo

