Pedro Lines es el nuevo director del Indec

“Le dije a Pedro Lines, que es el número dos. Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación de Moreno, incluso él se fue”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda en declaraciones a Radio Rivadavia.

No se aplicará el nuevo sistema de mediciòn de la inflación

Lavagna presentó su renuncia tras la incorporación de una nueva canasta utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), vigente desde este mes y cuyos efectos se iban a observar con la difusión del dato correspondiente a enero.

No obstante, Caputo informó que, por el momento, seguirán midiendo el IPC con la fórmula tradicional. “[Lavagna] Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, aseveró.

