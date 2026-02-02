Indec: Manuel Adorni dijo que la salida de Lavagna fue por diferencias en la medición de la inflación

Según detalló Adorni, el punto de conflicto fue la intención de Lavagna de implementar una nueva canasta de consumo y un nuevo índice de precios a partir de enero de 2026. Si bien reconoció que el sistema actual requiere una actualización, señaló que el presidente Javier Milei consideró que no era oportuno hacerlo en este momento del programa económico.

“Si cambiábamos el índice y la inflación bajaba, nos iban a decir que habíamos manipulado el número”, explicó el funcionario. En ese sentido, remarcó que la decisión oficial es mantener el actual esquema de medición para garantizar la comparación de los datos con los últimos dos años y mostrar la evolución del proceso de desinflación.

“Queremos que la gente pueda comparar si la inflación baja, sube o se mantiene constante”, sostuvo Adorni, y aclaró que se trata de una definición directa del Presidente para evitar suspicacias políticas o cuestionamientos sobre la credibilidad del indicador. Por último, el jefe de gabinete destacó que incluso en meses en los que el índice mostró leves subas, el Gobierno no intervino en el INDEC ni impulsó cambios de urgencia.