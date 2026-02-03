Brasil: al menos 15 muertos tras el vuelco de un autobús en Alagoas

Según informó el Gobierno de Alagoas, en el micro viajaban cerca de 60 personas. De acuerdo con los primeros datos oficiales, los fallecidos fueron siete mujeres, cinco hombres y tres menores de edad. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región, donde recibieron atención médica.

15 muertos en brasil 2

Testigos indicaron que el autobús transportaba peregrinos que regresaban desde el estado de Ceará hacia Alagoas cuando el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la carretera. La mayoría de los pasajeros había participado de la Romería de Nuestra Señora de las Candelas, realizada en la ciudad de Juazeiro do Norte, en el vecino estado de Ceará.

Tras el accidente, bomberos y personal de organismos estatales desplegaron un operativo de rescate para asistir a las víctimas y retirar el vehículo siniestrado. En paralelo, la Policía Civil inició una investigación para determinar las causas del vuelco.

Por su parte, el gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, decretó tres días de luto oficial en todo el estado y señaló que sigue de manera personal el trabajo de los equipos de asistencia y apoyo a los familiares de las víctimas.