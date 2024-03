Antes del 24 de marzo, Patricia Bullrich dijo que hay militares presos "sin causas"

"Los detenidos no son sólo de las Fuerzas Armadas, sino también de las fuerzas de Seguridad, que estaban parados en la puerta de una comisaría o en un destacamento de Gendarmería y los tienen hace 15 años sin causa. Eso en un Estado de derecho no puede pasar", opinó la funcionaria.

"Se sacó el beneficio de los 70 años y ese es un tema que me parece que es absolutamente lógico discutirlo, sobre todo en los que no tuvieron una acción directa", agregó la ministra de Seguridad en declaraciones radiales.

En el análisis de Bullrich, "los jueces tienen que ordenar eso de una buena vez por todas. Hay un montón de personas enfermas que están detenidas y que ya se ha convertido en una venganza".

Asimismo, Bullrich criticó a las organizaciones de derechos humanos que encabezan las protestas en reclamo por los crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar.

BULLRICH.jpg Bullrich cuestionó a las organizaciones de derechos humanos.

"Los derechos humanos se han usado en los últimos 20 años como una daga ideológica de aquellos que formaron parte del kirchnerismo y de grupos de izquierda. Los derechos humanos se deformaron, terminaron siendo algo partidista. Todos estamos en contra de que la Argentina haya un golpe de estado, pero antes todos los sectores de cualquier mirada política podían participar de una recordación de un 24 de marzo. ¿Quién puede participar ahora? Nada más que ellos".

"¿Qué pasa si yo voy a una marcha del 24 de marzo? Me matan. Eso ya no es más lo que era y ha sido utilizado por el kirchnerismo para dar discusiones tontas, que no tienen sentido. 'Si fueron 30.000, hay que ponerlo por ley, es una obligación decirlo', eso es una utilización política y económica", agregó.

24 de marzo: preparan el operativo de seguridad

Desde el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires informaron este sábado cuáles serán los cortes y puntos de concentración para la movilización y, además, aseguraron que cumplirán con el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, que aboga por el "derecho a circular".

"En las esquinas habrá presencia de diferentes agentes del Gobierno de la Ciudad a fin de ordenar la circulación y que se respete tanto el derecho a manifestarse como el derecho a circular".

El Ministerio de Seguridad indicó que se desplegará un operativo con el objetivo de "ordenar la circulación de vehículos y peatones en la movilización. Durante la jornada, trabajarán efectivos de la Policía de la Ciudad, Agentes de tránsito y de Prevención".