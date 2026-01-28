Argentinos detenidos en Venezuela: Los familiares presentaron una carta en la sede de ONU en Buenos Aires

La carta está dirigida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y denuncia la existencia de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y graves violaciones al debido proceso en Venezuela. Según expresaron, muchas de las personas privadas de su libertad se encuentran detenidas por motivos políticos, sin acceso a una defensa adecuada, sin garantías judiciales mínimas y en tribunales que no ofrecen condiciones de independencia ni imparcialidad.

Carta ONU María Alexandra Gómez, Virginia Rivero y Daneli Gabriela Hernández Sánchez

En el texto, los familiares advirtieron sobre el impacto físico y emocional que estas situaciones generan en cientos de familias que desde hace meses (y en algunos casos más de un año) esperan noticias sobre sus seres queridos. También señalaron la preocupación por las condiciones de detención en centros como El Helicoide, Rodeo I y Yare II, sobre los cuales pesan denuncias reiteradas por torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El reclamo se apoya, además, en informes del propio sistema de Naciones Unidas. En particular, se citó a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos, cuyo mandato fue prorrogado hasta octubre de 2026. En su informe de septiembre de 2025, la Misión alertó que la persecución política en el país se intensificó durante ese año.

Video

Para ilustrar la gravedad de la situación, la carta detalla casos concretos. Entre ellos, el de Nahuel Agustín Gallo, ciudadano argentino y cabo primero de la Gendarmería Nacional, quien habría sido demorado en diciembre de 2024 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la frontera colombo-venezolana. Desde entonces, según sus familiares, se encuentra en situación de desaparición forzada, sin información sobre su paradero, sin asistencia consular ni contacto con su familia.

También se menciona el caso de Germán Giuliani, abogado argentino y padre de tres hijos, detenido a fines de mayo de 2025. De acuerdo con el relato de sus allegados, fue arrestado sin pruebas, sin acceso a un abogado y habría sido sometido a coacciones para firmar cargos en su contra. A su vez, se expone la situación de Nélida Sánchez, activista venezolana y coordinadora nacional de la ONG Súmate, detenida en agosto de 2024 y recluida en El Helicoide hace un año y medio, donde estaría siendo juzgada con pruebas falsificadas y sin garantías procesales.

Nahuel Gallo ONU

En el tramo final, los firmantes reclamaron que la ONU impulse acciones concretas para garantizar información sobre el paradero y las condiciones de detención, el acceso a una defensa técnica, la comunicación con las familias, la asistencia consular y el control judicial independiente, además de exigir el cese de las detenciones arbitrarias y la liberación de los detenidos.

Según indicaron, la presentación realizada en Buenos Aires forma parte de una acción coordinada a nivel global, que será replicada ante distintas sedes de Naciones Unidas en el mundo, con el objetivo de reforzar el reclamo y exigir una respuesta más contundente de la comunidad internacional.