Javier Milei cantó junto a Fátima Florez en Mar del Plata y habló en La Derecha Fest

Minutos antes de las 21, el presidente llegó al Teatro Roxy, donde fue recibido por la actriz Fátima Florez. Milei llegó acompañado por su hermana Karina, Secretaria General de la Presidencia, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

Durante la funciòn, Milei interpretó la canción El Rock del Gato, de Ratones Paranoicos, que, previamente había ensayado esta misma tarde en un breve paso por el teatro.

La presencia de Milei en luigar generó expectativa en la zona donde se agolparon para saludar al mandatario

Milei canta con Fátima

Javier Milei en La Derecha Fest: "La gente dijo basta"

En La Derecha Fest, el Presidente dio un discurso para la militancia libertario. Del evento también participan otros dirigentes y voceros de la derecha nacional como Agustín Laje, Lilia Lemoine, Nicolás Marquéz y Sergio Fligiuolo (Tronco).

“A través de la gestión demostré que el liberalismo es superior en términos prácticos”, aseguró el mandatario y le agradeció a su hermana por “haber aumentado la diferencia con los partidos de la oposición”.

“En Davos me dediqué a explicar por qué el liberalismo es el sistema más justo y moralmente virtuoso que tenemos”, indicó Milei y agregó: “Las aguas del mundo empiezan a separar a los justos de los pecadores”.

Frente al canto de la militancia de “la casta tiene miedo”, el Presidente indicó la necesidad de “defender la batalla cultural”: “La gente dijo ‘basta’ y se les viene la noche a los zurdos”.