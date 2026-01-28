Tragedia en la ruta 8: madre e hija murieron tras chocar de frente contra un auto

Las víctimas, ambas santafesinas, fallecieron en el acto. El conductor del vehículo que circulaba en contra mano, quedó detenido por doble homicidio culposo.
El martes por la mañana, ocurrió un trágico accidente en la Ruta Nacional N.° 8 en el que una mujer de 31 años, identificada como Anahí, y su hija de apenas 9 perdieron sus vidas. El hecho ocurrió a la altura de Colón, en la provincia de Buenos Aires.
Ambas eran de la localidad de Hughes, Santa fe, y viajaban en una moto cuando chocaron de frente contra un auto que circulaba en sentido contrario. Sucedió cerca del kilómetro 283.
Por causas que la Justicia todavía intenta aclarar, la moto Guerrero CG 150 Queen, en la que iban la madre y la nena, impactó contra un Volkswagen Vento blanco. El auto era manejado por un hombre de 48 años, vecino de Venado Tuerto. El golpe fue tan fuerte que ninguna de las dos sobrevivió. Fallecieron en el lugar antes de que los médicos pudieran asistirlas.
Por su parte, el conductor del Vento fue trasladado al hospital de Colón con heridas leves. La causa quedó a cargo del fiscal Gabriel Briñón, quien caratuló el caso como doble homicidio culposo. El funcionario ordenó que el hombre quede detenido mientras se realizan las pericias necesarias para entender cómo se desencadenó la tragedia.
comentar