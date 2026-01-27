Milei vs. Techint: el cruce por los caños del gasoducto de Vaca Muerta

La polémica se desató a partir de la adjudicación del contrato para la provisión de tuberías de acero de gran diámetro destinadas a un ducto de entre 480 y 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén, en Neuquén, con San Antonio Este, en Río Negro, base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). La empresa india Welspun se impuso en la licitación frente a otros 15 oferentes internacionales, entre ellos compañías de China, España, México y Turquía.

Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS...

VLLC! https://t.co/qni4XVycH5 pic.twitter.com/OPUGsCdZSd — Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026

Contra el "Compre Nacional"

Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la oferta ganadora fue significativamente menor que la presentada por Tenaris, filial de Techint. De acuerdo a los datos difundidos, Welspun presentó una propuesta final de 203 millones de dólares por 480 kilómetros de ductos, un valor entre 25% y 40% inferior a la última oferta del grupo que lidera Rocca.

Milei defendió la apertura de importaciones y apuntó contra quienes cuestionan el resultado de la licitación. En su mensaje, sostuvo que las críticas responden a intereses particulares y lanzó duras acusaciones contra sectores del periodismo, la política y la economía. En ese marco, aludió directamente a Rocca al referirse a quienes salen “en defensa de Don Chatarrín de los tubitos caros”.

Desde el Gobierno descartaron aplicar medidas antidumping o establecer barreras comerciales adicionales. Una fuente de la Casa Rosada afirmó que no se convalidarán precios más altos para los insumos y que, aun cuando existan subsidios externos, el costo no será asumido por la Argentina.

Sturzenegger respaldó esa postura al señalar que mantener precios elevados en los insumos reduce la rentabilidad de los proyectos y limita la inversión, el empleo y las exportaciones. Además, cuestionó el sistema de preferencia local conocido como “compre nacional”, al advertir que desalienta la competencia y termina generando mayores costos para empresas y consumidores.

En respuesta, Paolo Rocca advirtió que la importación de tubos producidos con subsidios internacionales favorece a la industria extranjera y pone en riesgo la viabilidad del sector local. Desde Techint sostuvieron que la carga fiscal en la Argentina dificulta competir en igualdad de condiciones y que el ingreso masivo de insumos importados amenaza inversiones y puestos de trabajo.

La licitación se enmarca en el proyecto impulsado por el consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy, Pampa, YPF, la noruega Golar y la británica Harbour Energy, con el objetivo de fortalecer la exportación de Gas Natural Licuado. En ese contexto, el debate quedó centrado en la política industrial, la competitividad y el impacto de la apertura comercial sobre la industria argentina.