Liberaron 80 presos políticos en Venezuela: expectativa por los argentinos detenidos

El director de la organización, Alfredo Romero, confirmó a través de la red social X que se encuentran verificando los casos "en todo el país" y anticipó que "probablemente se produzcan más excarcelaciones" durante la jornada.

Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones. — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 25, 2026

Entre las personas que recuperaron la libertad se destaca Kenny Tejeda Jiménez, abogado voluntario del propio Foro Penal. Según detallaron desde la ONG, el letrado había sido detenido arbitrariamente el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo mientras asistía legalmente a ciudadanos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Tejeda estaba recluido en la cárcel de Tocorón bajo cargos de "terrorismo" e "incitación al odio".

Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado. El joven había sido sentenciado previamente a 15 años de prisión, condena que fue anulada esta semana por una corte de apelaciones.

Mientras tanto, crece la expectativa sobre la situación de los argentinos detenidos en Venezuela. En medio de las liberaciones ocurridas este domingo, se esperan novedades sobre el gendarme Nahuel Gallo, Germán Darío Giuliani, Roberto Baldo y Gustavo Gabriel Rivara.

Este domingo, María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, volvió a expresar su reclamo en redes sociales. “Víctor merece a su Papá, Nahuel merece estar en casa”, manifestó en un mensaje dirigido a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional.

413 días luchando, 413 días alzando la voz ante tanta injusticia. Las Desapariciones Forzadas son un Crimen de Lesa Humanidad, mantener a Nahuel Agustín Gallo un día más privado de libertad se convierte en tortura.



Basta Víctor merece a su Papá, Nahuel merece estar en casa… — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) January 25, 2026

En contraste, el israelí-argentino Yaacob Harary fue liberado días atrás y dio a conocer públicamente las condiciones y padecimientos que sufrió durante su detención. "¿Lo peor que me hicieron? Al ver que no podía respirar, no les importó llevarme a tiempo a hacer nebulizaciones", recordó.

El proceso de liberaciones genera controversia respecto a los números totales. Mientras que Delcy Rodríguez afirmó el último viernes que 626 personas ya han sido liberadas, los registros independientes son más cautos.

Hasta el inicio del fin de semana, Foro Penal había verificado 156 excarcelaciones (sin sumar las 80 de este domingo), y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) contabilizaba 173 hasta el sábado. La mayoría de estas detenciones se produjeron en el contexto de la crisis postelectoral de julio de 2024, tras las denuncias de fraude en la reelección de Maduro.