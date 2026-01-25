Liberaron 80 presos políticos en Venezuela: expectativa por los argentinos detenidos

Las excarcelaciones fueron confirmadas por la ONG Foro Penal, referente en la defensa de los derechos humanos en ese país. Se esperan novedades sobre Nahuel Gallo, Germán Giuliani, Roberto Baldo y Gustavo Rivara.
La ONG Foro Penal, referente en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, informó este domingo que se concretaron al menos 80 nuevas liberaciones de presos políticos en las últimas horas. Las excarcelaciones ocurrieron en el marco del proceso de revisión de causas anunciado el pasado 8 de enero por la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro a manos de tropas estadounidenses.
El director de la organización, Alfredo Romero, confirmó a través de la red social X que se encuentran verificando los casos "en todo el país" y anticipó que "probablemente se produzcan más excarcelaciones" durante la jornada.
Entre las personas que recuperaron la libertad se destaca Kenny Tejeda Jiménez, abogado voluntario del propio Foro Penal. Según detallaron desde la ONG, el letrado había sido detenido arbitrariamente el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo mientras asistía legalmente a ciudadanos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Tejeda estaba recluido en la cárcel de Tocorón bajo cargos de "terrorismo" e "incitación al odio".
Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado. El joven había sido sentenciado previamente a 15 años de prisión, condena que fue anulada esta semana por una corte de apelaciones.
Mientras tanto, crece la expectativa sobre la situación de los argentinos detenidos en Venezuela. En medio de las liberaciones ocurridas este domingo, se esperan novedades sobre el gendarme Nahuel Gallo, Germán Darío Giuliani, Roberto Baldo y Gustavo Gabriel Rivara.
Este domingo, María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, volvió a expresar su reclamo en redes sociales. “Víctor merece a su Papá, Nahuel merece estar en casa”, manifestó en un mensaje dirigido a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional.
En contraste, el israelí-argentino Yaacob Harary fue liberado días atrás y dio a conocer públicamente las condiciones y padecimientos que sufrió durante su detención. "¿Lo peor que me hicieron? Al ver que no podía respirar, no les importó llevarme a tiempo a hacer nebulizaciones", recordó.
El proceso de liberaciones genera controversia respecto a los números totales. Mientras que Delcy Rodríguez afirmó el último viernes que 626 personas ya han sido liberadas, los registros independientes son más cautos.
Hasta el inicio del fin de semana, Foro Penal había verificado 156 excarcelaciones (sin sumar las 80 de este domingo), y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) contabilizaba 173 hasta el sábado. La mayoría de estas detenciones se produjeron en el contexto de la crisis postelectoral de julio de 2024, tras las denuncias de fraude en la reelección de Maduro.
