Espectáculos |

Emilia Mernes volvió a ser tendencia por un video ultra hot que generó polémica

Emilia Mernes borró un video del challenge de “Bota” tras recibir críticas por hipersexualización, y lo volvió a publicar con otro look y un mensaje irónico.

Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de la polémica en redes sociales luego de compartir un video bailando el tema “Bota”, en el marco del challenge que se volvió tendencia. La publicación generó críticas por una supuesta “hipersexualización”, lo que llevó a la cantante a eliminar el posteo original y luego volver a subirlo con un mensaje irónico.

El video inicial mostraba a la artista bailando con un look compuesto por microbikini y botas. En pocas horas, la publicación se llenó de comentarios negativos: algunos usuarios cuestionaron el ángulo del video, otros apuntaron directamente contra su vestimenta y no faltaron mensajes de tono moralista.

IMG_3104

ADEMAS: Sydney Sweeney podría ser arrestada por vandalismo

Ante la catarata de críticas, Emilia decidió borrar el video de su perfil. Sin embargo, lejos de dar por cerrado el tema, volvió a subir el mismo baile, pero esta vez con un outfit más cubierto y una frase que fue leída como una respuesta directa a los cuestionamientos: “acá, con ropa”.

Embed
@emiliamernes eso lo pone maluco jej @Jus Lombardi BOTA - LUDMILLA & Emilia & Latto

La nueva publicación también generó repercusiones y reacciones divididas. Mientras muchos seguidores respaldaron a la cantante y celebraron su actitud, otros volvieron a criticarla y reavivaron el debate en torno a su imagen pública.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados