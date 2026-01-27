Emilia Mernes volvió a ser tendencia por un video ultra hot que generó polémica

El video inicial mostraba a la artista bailando con un look compuesto por microbikini y botas. En pocas horas, la publicación se llenó de comentarios negativos: algunos usuarios cuestionaron el ángulo del video, otros apuntaron directamente contra su vestimenta y no faltaron mensajes de tono moralista.

Ante la catarata de críticas, Emilia decidió borrar el video de su perfil. Sin embargo, lejos de dar por cerrado el tema, volvió a subir el mismo baile, pero esta vez con un outfit más cubierto y una frase que fue leída como una respuesta directa a los cuestionamientos: “acá, con ropa”.

La nueva publicación también generó repercusiones y reacciones divididas. Mientras muchos seguidores respaldaron a la cantante y celebraron su actitud, otros volvieron a criticarla y reavivaron el debate en torno a su imagen pública.