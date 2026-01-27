Emilia Mernes volvió a ser tendencia por un video ultra hot que generó polémica

Emilia Mernes borró un video del challenge de “Bota” tras recibir críticas por hipersexualización, y lo volvió a publicar con otro look y un mensaje irónico.
Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de la polémica en redes sociales luego de compartir un video bailando el tema “Bota”, en el marco del challenge que se volvió tendencia. La publicación generó críticas por una supuesta “hipersexualización”, lo que llevó a la cantante a eliminar el posteo original y luego volver a subirlo con un mensaje irónico.
El video inicial mostraba a la artista bailando con un look compuesto por microbikini y botas. En pocas horas, la publicación se llenó de comentarios negativos: algunos usuarios cuestionaron el ángulo del video, otros apuntaron directamente contra su vestimenta y no faltaron mensajes de tono moralista.
Ante la catarata de críticas, Emilia decidió borrar el video de su perfil. Sin embargo, lejos de dar por cerrado el tema, volvió a subir el mismo baile, pero esta vez con un outfit más cubierto y una frase que fue leída como una respuesta directa a los cuestionamientos: “acá, con ropa”.
La nueva publicación también generó repercusiones y reacciones divididas. Mientras muchos seguidores respaldaron a la cantante y celebraron su actitud, otros volvieron a criticarla y reavivaron el debate en torno a su imagen pública.
