(Atenas - Grecia) Corcho Rodríguez junto a las nueve figuras doradas de su obra Nine Deadmen , presentada en Art Athina 2026.

Las ideas que sustentan la obra

A lo largo de la feria, Corcho dialogó con los visitantes sobre las ideas que sustentan la obra. Concebida como una reinterpretación contemporánea de la tradición de la vanitas (género artístico del Barroco -Siglo XVII), Nine Deadmen examina la relación entre el éxito material y lo efímero de lo humano.

Las superficies impecables de las esculturas evocan riqueza, estatus y autoridad institucional, mientras que los cráneos funcionan como recordatorios de la mortalidad, revelando la fragilidad oculta bajo los símbolos del poder. La instalación plantea una pregunta central: si la búsqueda contemporánea de perfección y acumulación constituye un camino hacia la trascendencia o una forma de estancamiento espiritual.

Las figuras de Deadmen funcionan como arquetipos. Su apariencia uniforme sugiere un mundo en el que la personalidad ha sido absorbida por la aspiración, la imagen y el rol social. Dispuestas en conjunto, evocan una asamblea de poder cuyos integrantes se han vuelto indistinguibles de los sistemas que representan.

La feria

La feria constituyó una oportunidad ideal para acercar el arte contemporáneo argentino a nuevas audiencias en Grecia y en toda la región mediterránea. La arquitectura industrial de Onassis Ready ofreció un contexto especialmente resonante para la instalación, potenciando su reflexión sobre la producción, la ambición, la transformación y el declive. Los visitantes experimentaron las esculturas no como objetos aislados, sino como un entorno colectivo que invitaba a reflexionar sobre las tensiones entre el logro material y los límites existenciales.

Entre la escultura y la instalación

Corcho Rodríguez desarrolla su práctica entre la escultura y la instalación, nutriéndose de la tradición de la vanitas, la cultura popular y las estéticas contemporáneas del lujo. Su obra investiga las contradicciones psicológicas y morales de la sociedad contemporánea, transformando símbolos de aspiración en meditaciones sobre la impermanencia. Tras recientes exposiciones en Sudamérica y Europa, Nine Deadmen en Art Athina 2026 marcó la primera presentación de relevancia del artista en Grecia y un momento significativo en la colaboración continua entre Corcho y Wilhelmina's.

Sobre Corcho

Nacido en Buenos Aires en 1962, Corcho explora las contradicciones morales, psicológicas y materiales de la cultura contemporánea. A través de la escultura y la instalación, retoma la tradición de la vanitas y la pone en diálogo con el posthumanismo, las estéticas del lujo y los códigos visuales de la cultura popular. Sus obras transforman símbolos de poder y aspiración en naturalezas muertas morales que revelan la vulnerabilidad oculta bajo superficies de abundancia.

Estudió diseño con Jorge Frascara, el influyente diseñador gráfico, educador y teórico argentino que redefinió el diseño como una práctica social, ética y centrada en las personas. Posteriormente fue miembro fundador de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos Aires, junto a Ronald Shakespear, Carlos Alberto Méndez Mosquera y Andrés Giménez, donde ejerció la docencia durante tres años.

Este período formativo estableció las bases técnicas y conceptuales de su práctica: una atención sostenida a la forma y la estructura, una fascinación por los mensajes codificados presentes en la cultura visual y un interés por la manera en que las imágenes migran, mutan y acumulan significado con el paso del tiempo.

Su primera exposición individual, On the Road (2025), reimaginó personajes asociados a la obra de Jack Kerouac como figuras que deambulan entre el exceso y la impermanencia. Sus trabajos forman parte de colecciones privadas e institucionales internacionales, incluida una adquisición reciente del MACA, Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, así como de la colección de la Fundación Grupo Petersen (Banco San Juan). Vive y trabaja entre Buenos Aires, la Patagonia y Uruguay.

Biografía: https://corchorodriguez.com/bio/

Wilhelmina's

Wilhelmina's es una galería internacional de arte contemporáneo con sede en Hydra, Grecia, dedicada a la presentación de artistas emergentes y consagrados en disciplinas como pintura, escultura, fotografía, performance y arte digital. Su programa reúne prácticas griegas e internacionales a través de exposiciones, colaboraciones institucionales, ferias de arte y proyectos interdisciplinarios. La galería presentó previamente a Corcho en Lighthouses of the Earth y lo incluye dentro de su programa internacional.

Sitio web: https://wilhelminas.art/

Art Athina

Art Athina 2026 es organizada por la Asociación Helénica de Galerías de Arte (PSAT), con producción de BeBest y el apoyo del Ministerio de Cultura de Grecia. Bajo la dirección general de Antonis Kourkoulos, la edición 2026 reúne a 65 galerías junto con secciones dedicadas al diseño, espacios de proyecto, conferencias, performances y programas educativos. El traslado de la feria a Onassis Ready marca un nuevo capítulo en sus 33 años de historia.

Sitio web: https://art-athina.gr/