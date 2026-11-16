El abogado de la víctima, Nicolás Villafañe, confirmó que la nueva calificación legal fue dispuesta por la fiscal Bruera y que también se incorporará a la investigación un antecedente protagonizado por Díaz en 2024.

El hecho

El violento episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 21:00, cuando el médico cenaba en una pizzería de barrio Docta. Allí Díaz llegó al establecimiento acompañado por una mujer y comenzó a increparlo porque, según la acusación, consideró que Sampietro había mirado a su esposa. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Según la víctima, después de pagar la comida, el profesor de rugby volvió a confrontarlo y comenzó a golpearlo. La agresión continuó incluso cuando Sampietro quedó arrinconado en un sector de depósito y cayó al piso.

"LA CAUSA ESTÁ CARATULADA COMO LESIONES GRAVES CON AMENAZAS CALIFICADAS"



Mauro Sampietro contó en #VamosRivadavia cómo sigue el aspecto penal de la golpiza que sufrió en una pizzería de Córdoba que lo dejó con lesiones en el ojo. pic.twitter.com/CQLoTeu5EH — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) November 16, 2026

“Me torturaba, porque mientras estaba en el piso me decía: ‘¿Está bien así o querés que siga?’. Yo le decía: ‘Pará, flaco, me vas a matar’, pero seguía pegándome y diciéndome que le pidiera disculpas”, contó el médico en declaraciones a Radio Rivadavia.

El agresor se retiró en una camioneta Ford Ranger. La denuncia y el análisis de las imágenes permitieron orientar la investigación hacia el sospechoso.

“Estoy bastante preocupado, ahora que han corrido los días y que el edema se ha reabsorbido, noto mi ojo bastante afectado, padezco un escotoma en el lado superoexterno asociado a fotofobia y eso hace que me preocupe mucho más de lo que estaba antes porque realmente el órgano está afectado”, explicó Sampietro.