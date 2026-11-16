La Justicia de Córdoba complicó la situación procesal de un hombre que golpeó salvajamente a otro en una pizzeria. Tuvieron en cuenta los antecedentes.
La Justicia de Córdoba agravó la imputación contra Martín Roberto Díaz, el entrenador de rugby que permanece detenido por haber golpeado brutalmente al médico Mauro Sampietro en una pizzería porque dijo que la víctima "había mirado" a su esposa.
La Fiscalía de Instrucción de la Unidad Territorial 22, a cargo de Paula Bruera, dispuso que el acusado, que inicialmente estaba imputado por lesiones leves y amenazas, ahora enfrenta cargos por lesiones graves, amenazas y violación de domicilio.
El cambio de carátula se confirmó luego que los estudios médicos determinaran el alcance de las lesiones sufridas por Sampietro. El médico recibió más de diez golpes en el rostro y debió ser atendido por las fracturas provocadas durante el ataque.
El diagnóstico incorporado a la causa, sufrió una fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento. También presenta otras lesiones faciales y una fractura de tabique.
El abogado de la víctima, Nicolás Villafañe, confirmó que la nueva calificación legal fue dispuesta por la fiscal Bruera y que también se incorporará a la investigación un antecedente protagonizado por Díaz en 2024.
El violento episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 21:00, cuando el médico cenaba en una pizzería de barrio Docta. Allí Díaz llegó al establecimiento acompañado por una mujer y comenzó a increparlo porque, según la acusación, consideró que Sampietro había mirado a su esposa. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Según la víctima, después de pagar la comida, el profesor de rugby volvió a confrontarlo y comenzó a golpearlo. La agresión continuó incluso cuando Sampietro quedó arrinconado en un sector de depósito y cayó al piso.
“Me torturaba, porque mientras estaba en el piso me decía: ‘¿Está bien así o querés que siga?’. Yo le decía: ‘Pará, flaco, me vas a matar’, pero seguía pegándome y diciéndome que le pidiera disculpas”, contó el médico en declaraciones a Radio Rivadavia.
El agresor se retiró en una camioneta Ford Ranger. La denuncia y el análisis de las imágenes permitieron orientar la investigación hacia el sospechoso.
“Estoy bastante preocupado, ahora que han corrido los días y que el edema se ha reabsorbido, noto mi ojo bastante afectado, padezco un escotoma en el lado superoexterno asociado a fotofobia y eso hace que me preocupe mucho más de lo que estaba antes porque realmente el órgano está afectado”, explicó Sampietro.
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