El thriller argentino de siete episodios, inspirado en hechos reales, estrenó a nivel mundial el 18 de noviembre y reconstruye la transformación de un delincuente común en agente de la violencia paraestatal de los años 70.
Este miércoles 18 de noviembre de 2026, Netflix estrenó "Gordon", la nueva serie argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna en el papel de terrorífico Aníbal Gordon. Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, la producción de siete capítulos está basada en las novelas del periodista e investigador Marcelo Larraquy y fue filmada en distintas localidades de Buenos Aires y en Bariloche.
Esta seria, narra la transformación de Aníbal Gordon, un criminal que comenzó con robos y delitos comunes y, sin abandonar el hampa, se involucró en la violencia paraestatal de la Argentina de los años 70, en el marco de los enfrentamientos entre sectores sindicales y partidarios. Pasó de ladrón de bancos -incluyendo el célebre asalto en Bariloche en 1971- a agente de la SIDE, integrante de la Triple A y responsable de centros clandestinos de detención como Automotores Orletti durante la última dictadura.
En la premiere realizada el martes 17 en el Centro Cultural 25 de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, el elenco y el equipo proyectaron de forma anticipada el primer episodio. Estuvieron presentes Rodrigo de la Serna, Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Matías Mayer, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz, Simón Hempe y Toto Rovito, junto a los directores Trapero y Fendrik, los productores Suar, Andrasnik y Juan Lovece, el autor Larraquy y el coguionista Marcos Osorio Vidal.
Rodrigo de la Serna definió al personaje como “el más oscuro que me tocó interpretar en mi carrera”. Además, aseguró que “fue un desafío enorme aproximarme a su psicología y al horror que encarna”, señaló. Por su parte, Pablo Trapero, destacó que “la serie representa un momento de la historia al que no queremos volver nunca más. La ficción nos permite revisar nuestro pasado y conocer a Aníbal Gordon a través del trabajo extraordinario de Rodrigo”.
El elenco se completa con Matías Recalt (conocido por "La sociedad de la nieve"), Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y la participación especial de Matías Mayer. El guion es de Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, con colaboración de Marcelo Larraquy.
Aníbal Gordon nació en 1930 en Colón (Pcia de Buenos Aires), comenzó su prontuario con robos y estafas en los años 50. Integró la Triple A, operó para la SIDE bajo distintos alias y fue condenado en democracia por delitos de lesa humanidad y el secuestro de Guillermo Patricio Kelly. Murió en prisión en 1987.
comentar