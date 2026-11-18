El elenco se completa con Matías Recalt (conocido por "La sociedad de la nieve"), Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y la participación especial de Matías Mayer. El guion es de Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, con colaboración de Marcelo Larraquy.

Aníbal Gordon nació en 1930 en Colón (Pcia de Buenos Aires), comenzó su prontuario con robos y estafas en los años 50. Integró la Triple A, operó para la SIDE bajo distintos alias y fue condenado en democracia por delitos de lesa humanidad y el secuestro de Guillermo Patricio Kelly. Murió en prisión en 1987.