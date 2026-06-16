ACTC y ACA retomaron el diálogo tras años de conflicto: histórica reunión entre Hugo Mazzacane y César Carman

Los presidentes de ambas entidades se reunieron este martes y acordaron analizar el futuro del automovilismo argentino con la mirada puesta en la temporada 2027
Hugo Mazzacane, presidente de la Asociación de Corredores de turismo Carretera (ACTC), y César Carman, titular del Automovil Club Argentina (ACA), acordaron el martes analizar la actualidad del automovilismo deportivo argentino y reanudar formalmente el diálogo entre ambas instituciones con vistas a arreglar un calendario de carreras para el año próximo.
El encuentro representó un hecho de gran relevancia debido al histórico conflicto que enfrentó durante años a los dos organismos con mayor influencia dentro del deporte motor en Argentina. Según el comunicado conjunto difundido tras la reunión, los dirigentes intercambiaron opiniones sobre la situación actual de la actividad, los desafíos que enfrenta el automovilismo y las perspectivas a futuro.
Además, acordaron conformar una mesa de trabajo integrada por representantes de la ACTC y el ACA que tendrá como objetivo estudiar distintas alternativas con una visión de mediano plazo, pensando en la temporada 2027.
Ambas entidades remarcaron que la actividad deportiva correspondiente a este año continuará desarrollándose con normalidad, con el propósito de brindar previsibilidad a equipos, pilotos, categorías y todos los actores involucrados.
Si bien todavía no se anunciaron acuerdos concretos sobre los puntos que originaron la disputa entre la ACTC y el ACA, la reunión significa una señal de distensión tras un extenso período sin contactos institucionales entre sus máximos dirigentes.
Tanto Mazzacane como Carman destacaron la importancia de haber retomado el diálogo y expresaron su voluntad de continuar trabajando en la búsqueda de consensos que permitan fortalecer y desarrollar el automovilismo deportivo argentino.
Las conclusiones y propuestas que surjan de la mesa de trabajo serán elevadas posteriormente a las autoridades de ambas instituciones para su evaluación y eventual implementación.
La reunión abre una nueva etapa en una relación históricamente marcada por la tensión y deja abierta la posibilidad de construir acuerdos pensando en el futuro del automovilismo nacional.