ACTC y ACA retomaron el diálogo tras años de conflicto: histórica reunión entre Hugo Mazzacane y César Carman

Si bien todavía no se anunciaron acuerdos concretos sobre los puntos que originaron la disputa entre la ACTC y el ACA, la reunión significa una señal de distensión tras un extenso período sin contactos institucionales entre sus máximos dirigentes.

Tanto Mazzacane como Carman destacaron la importancia de haber retomado el diálogo y expresaron su voluntad de continuar trabajando en la búsqueda de consensos que permitan fortalecer y desarrollar el automovilismo deportivo argentino.

Las conclusiones y propuestas que surjan de la mesa de trabajo serán elevadas posteriormente a las autoridades de ambas instituciones para su evaluación y eventual implementación.

La reunión abre una nueva etapa en una relación históricamente marcada por la tensión y deja abierta la posibilidad de construir acuerdos pensando en el futuro del automovilismo nacional.