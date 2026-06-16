Caso Loan: comenzó el juicio oral con 17 imputados

Este martes comenzó el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, un caso que generó una profunda conmoción a nivel nacional desde que el niño fue visto por última vez en junio de 2024.
A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, comenzó este martes en la provincia de Corrientes el juicio por su supuesta sustracción y ocultamiento. Las jornadas comenzaron desarrollarse en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, donde se dispuso un amplio perímetro de seguridad.
Antes de que se leyera una síntesis del requerimiento de elevación a juicio contra los 17 acusados, los fiscales federales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel pidieron la detención del psicólogo de la Fundación Duduy Esteban Rossi Colombo, que ya estuvo preso por falso testimonio en esta causa, pero llegaba al juicio en libertad. El planteo del fiscal se produjo luego de que se detectara que Rossi Colombo no estaba presente en la sala y tampoco estaba conectado al juicio de manera virtual. El tribunal lo declaró en rebeldía y ordenó su arresto.
La fiscalía también solicitó detener preventivamente al resto de los imputados que llegaron en libertad, que también integran la Fundación Dupuy, pero los jueces que integran el tribunal –Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco- rechazaron este planteo.
Luego, el juicio, que se realiza en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería, en la capital correntina, continuó con la lectura de una síntesis de la elevación a juicio, que tuvo también algunas objeciones por parte de la mayoría de los abogados defensores.
Estaba previsto que la audiencia comenzara a las 9, pero se inició con más de una hora de retraso. Parte de los imputados arribaron al destacamento de la Gendarmería pocos minutos antes. El matrimonio integrado por la exfuncionaria del municipio de 9 de Julio María Victoria Caillava y el exmarino de la Armada Argentina Carlos Pérez, acusados de la sustracción y posterior ocultamiento de Loan, fueron los primeros en entrar a la sala de audiencias.
Poco después llegó Laudelina Peña, tía de Loan, quien se sentó junto a Caillava. También estuvieron presentes en el tribunal Antonio Benítez, tío político de Loan; la pareja de amigos, Daniel “Fierrito” Ramírez y su esposa, Mónica del Carmen Millapi, quien participa del debate de forma virtual.
También estaba sentado en la sala Nicolás “El Americano” Soria, de la Fundación Dupuy, imputado por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos.
El debate continuará todos los miércoles y jueves, un esquema que generó cuestionamientos por lo espaciado del cronograma, aunque desde la organización explicaron que debieron readecuar la agenda para que el proceso pudiera comenzar lo antes posible.
El expediente llega a esta instancia con más de 90 cuerpos y alrededor de 900 páginas de pruebas, producto de la acumulación de ambas causas. Además, serán más de 180 testigos que declararán en el juicio.
Los primeros serán los padres de Loan, María Noguera y José Peña, luego los hermanos, primos y hasta la abuela Catalina.
En la causa principal serán juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi, y su marido, Daniel «Fierrito» Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.
En tanto, por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.
El debate oral buscará establecer las responsabilidades de cada uno de los acusados y reconstruir qué ocurrió con Loan, cuyo paradero sigue siendo un misterio a dos años de su desaparición.
El Tribunal Oral Federal está integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de Río Negro.
Previo al debate, una de las representantes legales de la querella, María Belén Russo Cornara, expresó que la familia esta «muy ansiosa» y remarcó: «Mañana será una jornada intensa y extensa porque es el movimiento fuerte de los defensores, ya que van a presentar todas las nulidades que puedan».
En tanto, el fiscal Carlos Schaefer también habló antes del inicio del juicio y afirmó: «sabemos quiénes los llevaron, lo que no sabemos es el porqué» y durante el mismo pidió que «todos los acusados que se encuentran en libertad sean detenidos».