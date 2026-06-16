Caso Loan: comenzó el juicio oral con 17 imputados

Estaba previsto que la audiencia comenzara a las 9, pero se inició con más de una hora de retraso. Parte de los imputados arribaron al destacamento de la Gendarmería pocos minutos antes. El matrimonio integrado por la exfuncionaria del municipio de 9 de Julio María Victoria Caillava y el exmarino de la Armada Argentina Carlos Pérez, acusados de la sustracción y posterior ocultamiento de Loan, fueron los primeros en entrar a la sala de audiencias.

Poco después llegó Laudelina Peña, tía de Loan, quien se sentó junto a Caillava. También estuvieron presentes en el tribunal Antonio Benítez, tío político de Loan; la pareja de amigos, Daniel “Fierrito” Ramírez y su esposa, Mónica del Carmen Millapi, quien participa del debate de forma virtual.

También estaba sentado en la sala Nicolás “El Americano” Soria, de la Fundación Dupuy, imputado por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos.

El debate continuará todos los miércoles y jueves, un esquema que generó cuestionamientos por lo espaciado del cronograma, aunque desde la organización explicaron que debieron readecuar la agenda para que el proceso pudiera comenzar lo antes posible.

El expediente llega a esta instancia con más de 90 cuerpos y alrededor de 900 páginas de pruebas, producto de la acumulación de ambas causas. Además, serán más de 180 testigos que declararán en el juicio.

Los primeros serán los padres de Loan, María Noguera y José Peña, luego los hermanos, primos y hasta la abuela Catalina.

LOAN DETENIDOS

En la causa principal serán juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi, y su marido, Daniel «Fierrito» Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

El debate oral buscará establecer las responsabilidades de cada uno de los acusados y reconstruir qué ocurrió con Loan, cuyo paradero sigue siendo un misterio a dos años de su desaparición.

El Tribunal Oral Federal está integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de Río Negro.

Previo al debate, una de las representantes legales de la querella, María Belén Russo Cornara, expresó que la familia esta «muy ansiosa» y remarcó: «Mañana será una jornada intensa y extensa porque es el movimiento fuerte de los defensores, ya que van a presentar todas las nulidades que puedan».

En tanto, el fiscal Carlos Schaefer también habló antes del inicio del juicio y afirmó: «sabemos quiénes los llevaron, lo que no sabemos es el porqué» y durante el mismo pidió que «todos los acusados que se encuentran en libertad sean detenidos».