La Ciudad avanza en el Autódromo: Jorge Macri confirmó obras para la Fórmula 1

Jorge Macri agregó: “El concepto de autódromo ha cambiado en el mundo. Además de deporte estamos hablando de entretenimiento, de turismo y de desarrollo económico. El autódromo de Dubai tiene 200 eventos al año. Se hacen desde congresos hasta shows de música todo el tiempo. Ya estamos pensando hacer acá la maratón de 15k utilizando esta misma infraestructura”.

El nuevo pavimento será una mezcla asfáltica diseñada específicamente y se colocarán 4.400 metros de pianos que se ajustan a las demandas de las federaciones internacionales del Automóvil (FIA) y de Motociclismo (FIM).

“La F1 viene verificando el avance de obra de manera concreta. La exhibición de Franco Colapinto en Palermo nos ayudó muchísimo. Acá hay pasión fierrera y tenemos una gran posibilidad de que vuelva la F1. Estas son inversiones que explican por qué Buenos Aires fue elegida Capital Mundial del Deporte en 2027”, dijo el Jefe de Gobierno.

Los trabajos están a cargo de AUSA, empezaron en enero y concluirán a fin de año. El desarrollo de este proyecto fue impulsado por la Ciudad mediante la Secretaría de Deportes junto a la empresa Tilke Engineers & Architects, fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke, experto en el diseño y modernización de autódromos en todo el mundo con los más altos estándares internacionales.

La nueva configuración del circuito para el MotoGP tendrá una extensión de 4,3 kilómetros y 14 curvas. La de la Fórmula 1 alcanzará los 4,87 kilómetros y contará con 15 curvas. En ambos casos, la pista mantendrá un ancho mínimo de 12 metros, que se ampliará a 15 en la recta principal y a 18 en la curva 1.

El secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, aportó: “Estamos invirtiendo en infraestructura de primer nivel para que la Ciudad vuelva a ser sede de los grandes eventos internacionales y para que miles de porteños puedan disfrutar de un Autódromo moderno, seguro y probablemente el más importante de Latinoamérica. Cada paso nos acerca al objetivo de volver a poner a Buenos Aires en el centro del automovilismo mundial”.