Automovilismo |

Gran Premio de Abu Dhabi: Lando Norris se consagró campeón y Franco Colapinto terminó último

El piloto británico, a bordo de un McLaren, ocupó el tercer lugar y conquistó su primer título en la Fórmula 1. El ganador de la competencia fue el neerlandés Max Verstappen, seguido por el australiano Oscar Piastri.

El británico Lando Norris (McLaren) se consagró campeón este domingo de la Fórmula 1, luego de finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi. Y Franco Colapinto (Alpine) volvió a sufrir complicaciones con su monoplaza y finalizó en el último puesto.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el ganador de la competencia, seguido por el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Noticia en desarrollo

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados