Habló el jugador de Ferro que sufrió bullying por las redes por su estado físico

El mediocampista ofensivo de 25 años, quien fue pedido por el entrenador Sergio Rondina en el Verdolaga, fue contundente sobre la situación. En diálogo con el medio partidario @ferroweb, dejó en claro que la foto no reflejaba la realidad y eligió tomarse el tema con humor. “Es obvio que la imagen está editada. Me cago de risa, sé quién soy y lo voy a demostrar en la cancha”, comentó al respecto.

La palabra de Enzo Hoyos, una de las caras nuevas de #Ferro este mercado de pases.

La controversia se potenció cuando la imagen comenzó a circular en X, mezclando incluso su identidad con la de otro futbolista. El tema llegó a streams y transmisiones en vivo de influencers, lo que amplificó el impacto y generó mayor confusión, y en ese contexto, Hoyos reconoció que llegó con algunos kilos de más, aunque minimizó la situación y remarcó que ya trabaja con normalidad junto al plantel.

Lejos de mostrarse afectado, el volante explicó que su respuesta será futbolística. “Vine con dos o tres kilos de más, nada más. En la foto parecen 30. Yo respondo jugando, que es lo que mejor sé hacer”, sostuvo, al tiempo que destacó su compromiso con el grupo y las ganas de aportar en una temporada clave para el club.

En medio de esta polémica, Ferro continúa con su preparación para el arranque de la Primera Nacional: el Verdolaga integrará la Zona A y debutará ante San Telmo en la Isla Maciel, con el objetivo de ser protagonista y pelear por el tan ansiado regreso a Primera, una meta que el propio Hoyos espera ayudar a concretar dentro del campo de juego.