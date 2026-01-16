Javier Milei asiste este viernes al Festival de Jesús María y luego viaja a Paraguay por el Mercosur

La presencia del mandatario en Jesús María se dará en una de las noches centrales del tradicional festival, cuya principal atracción será la actuación del histórico cantor popular Chaqueño Palavecino. La visita se enmarca en una agenda que combina gestos culturales con actividades de fuerte contenido político y diplomático.

El sábado, Milei cruzará a Paraguay para acompañar a su par Santiago Peña en un momento clave para el bloque regional. En Asunción, el jefe de Estado argentino buscará expresar su respaldo al presidente paraguayo, quien asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, en el contexto de la firma del acuerdo con la Unión Europea. Tras esa actividad, la delegación presidencial emprenderá el viaje rumbo a Suiza.

En Davos, Milei participará del Foro Económico Mundial que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero, donde volverá a exponer su visión económica ante líderes políticos, empresarios e inversores de todo el mundo.

Además, el presidente confirmó a través de sus redes sociales que a fines de enero será parte de una nueva edición del festival Derecha Fest, previsto para el 27 de enero en Mar del Plata. El viaje a la Costa Atlántica forma parte del esquema de recorridas territoriales que La Libertad Avanza planifica con una frecuencia de dos bajadas al interior por mes.

Embed NOS VEMOS EN MAR DEL PLATA...!!!

VLLC! https://t.co/cpJz8a8ZJm — Javier Milei (@JMilei) January 15, 2026

El evento será organizado por Nicolás Márquez, biógrafo del mandatario, junto al equipo de La Derecha Diario, que dirige el periodista español Javier Negre. La actividad se presenta como “el evento más antizurdo del país” y promete charlas, música y una feria del libro de orientación libertaria.

En paralelo, LLA trabaja desde hace semanas en concretar una nueva visita al interior de la provincia de Buenos Aires, que podría incluir una recorrida por el centro de Mar del Plata, una postal habitual cada vez que Milei visita la ciudad balnearia.