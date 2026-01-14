El sincericidio de Florencia Peña sobre como alcanzó el éxito: "Hemos mamado bien"

“Claro que la mamo, ¿cómo se llega si no mamás?”, planteó, con total honestidad, Florencia, invitada a la mesa de Juana Viale, en El 13. Y su comentario, claro, no pasó inadvertido para la conductora como así, tampoco, el resto de los invitados entre los que estaban Martín Bossi y Laurita Fernández.

"Por mamar también, se llega por todo. Es un combo. Hemos llegado lejos, mamamos bien”, agregó Peña, a modo de explicación más ampliada sobre sus dichos y sobre lo que resultó su experiencia personal para llegar a ser la figura de la tele y el teatro en la que se convirtió hace varios años. Y que hoy la tiene encabezando Pettry Woman, uno de los grandes éxitos musicales de la plaza teatral.

Por otro lado, Laurita, reveló que dejó de observar redes y televisión antes de dormir, mientras que la conductora hizo una recomendación picante e inesperada: “Hay que volver a la pajit*, una buena antes de dormir. Hay que volver, ese es el amor”.

DEPRESIÓN POSESTUDIO

Durante la misma visita al programa de Juana, Florencia contó que cayó en una profunda depresión que experimentó tras descubrir que su cuerpo había cambiado de una manera inesperada. La actriz reveló que, luego de someterse a un estudio médico, se enteró de que había perdido varios centímetros de altura.

“Cosas que pasan después de los 50. Ahí me di cuenta que había bajado dos centímetros. Me puse loca. Y le digo a la chica ‘medime de nuevo, porque no está bien. Esto no está bien’. Y me dice ‘no, medís 1.59′. Y le digo ‘es imposible. Yo medía 1.61 y medio’. Es durísimo. Tengo una depresión tremenda desde ese momento”, contó, Peña.