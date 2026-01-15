Un apagón masivo afectó a varias zonas de la Ciudad y el Conurbano

En la Ciudad, el servicio se vio interrumpido en zonas como Palermo, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortúzar y Villa Urquiza, entre otros barrios. Y en el Conurbano bonaerense, se reportaron cortes de luz en Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. Lo mismo ocurrió en localidades del oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, Ramos Mejía, Morón y Santos Lugares.

Vecinos de distintas zonas señalaron a través de las redes sociales que el corte fue generalizado y que varios semáforos dejaron de funcionar, lo que provocó complicaciones en el tránsito, especialmente en avenidas como Cabildo y Álvarez Thomas. A su vez, desde la cuenta oficial del Subte comunicaron que la Línea D se encontraba interrumpida y sin circulación de formaciones, mientras que el resto de las líneas operaban con normalidad.

Cortes amba at 15.34.59 EDENOR BRINDA LOS DATOS DE LAS PERSONAS SIN SUMINISTRO

En cuanto al transporte ferroviario, la línea Mitre permanecía sin servicio en los ramales Mitre y Suárez, al igual que el Tren de la Costa. La línea San Martín registraba demoras, mientras que el ramal Sarmiento circulaba normalmente. Hasta el momento, Edenor y los organismos de control del sistema energético analizaban las causas del apagón, aunque las páginas oficiales del ENRE, Edenor y Cammesa se encontraban caídas.

Por parte de los aeropuertos, desde Aeroparque se reportaron cortes en algunos sectores de la terminal.

Los motivos del corte de luz que afecta a zonas de CABA y el Conurbano

Según trascendió, el apagón se originó por la salida de servicio de cuatro líneas de alta tensión de 220 kV en la zona Morón–Rodríguez, lo que provocó la pérdida de aproximadamente 3.000 MW de potencia en el sistema. La falla estaría vinculada a una subestación de Edenor ubicada en Morón, desde donde se produjo la desconexión de las denominadas “autopistas” de energía eléctrica, lo que impactó de manera directa en el suministro y en el funcionamiento del transporte público.

El corte comenzó a sentirse con fuerza pasadas las 14.30, en pleno pico de demanda y en medio de una intensa ola de calor, con temperaturas que superan los 35 grados. Aunque la página del ENRE permanece caída, fuentes del sector indicaron que alrededor de 69.500 usuarios de Edesur continúan sin servicio en distintos puntos del AMBA, mientras los equipos técnicos trabajan para restablecer el suministro de manera progresiva en el transcurso de las próximas horas.