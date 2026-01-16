Luz y gas: entró en vigencia el sistema de subsidios focalizados

Con este sistema, se abandonó la segmentación tarifaria y solo quedaron en pie dos categorías: con subsidios y sin subsidios. Así miles de hogares de clase media serán tratados ahora de la misma manera que aquellos de mayores ingresos y pasarán a pagar la tarifa plena por sus consumos.

Asimismo, el porcentaje del precio que cubrirá el Estado no será fijo. A lo largo de 2026 se aplicará un sendero decreciente de subsidios para los hogares alcanzados por el nuevo esquema SEF.

Para la implementación de este régimen, se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que utilizará la información actual del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Los usuarios podrán actualizar sus datos y la composición de su grupo familiar a través de formularios digitales o de forma presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida se oficializó mediante la Resolución 13/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

En esta norma se instruye a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético para que asuma la gestión operativa del padrón de beneficiarios y los mecanismos de inscripción y revisión.

El nuevo sistema establece bloques de consumo base para la energía eléctrica.

De forma general, el límite subsidiado será de 300 kWh para los meses de verano (diciembre, enero y febrero) y de invierno (mayo a agosto), y de 150 kWh para el resto del año.

Sin embargo, la normativa contempla consumos base diferenciales para zonas cálidas y muy cálidas, con topes de hasta 370 kWh y 550 kWh respectivamente durante los meses de verano.

En cuanto al gas, se mantienen los bloques de consumo establecidos en normativas previas, incluyendo a los usuarios de gas propano indiluido por redes.

Por otra parte, la Secretaría de Energía dispuso un plazo de seis meses para completar la migración de los beneficiarios del Programa Hogar (garrafas) al nuevo régimen de subsidios focalizados.

El impacto de este sistema se verá reflejado en las facturas de los usuarios una vez que se publiquen los nuevos precios mayoristas de la energía.

Asimismo, la implementación del SEF implica el cese de la Tarifa Social Federal de Gas que regía anteriormente.

Cabe destacar que, de acuerdo con un estudio elaborado por la consultora Economía y Energía, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 el precio de la luz acumuló un incremento del 344%, mientras que el del gas trepó un 709 por ciento.