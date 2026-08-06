Axel Kicillof: "El Gobierno quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos"

Kicillof se refirió a la estrategia de la Casa Rosada y analizó que el Presidente "subordinó la política exterior del país a la de Estados Unidos e Israel".

"Es por eso que ahora se está peleando con Brasil, nuestro principal socio comercial. Si realmente pensara en lo mejor para nuestro país, se daría cuenta de que no podemos pelearnos con nuestros vecinos y nuestra región. Pero hace cosas absurdas por seguir las órdenes de Trump, que encabeza un proyecto para que la ultraderecha se quede con nuestro continente", concluyó.