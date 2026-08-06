Axel Kicillof: "El Gobierno quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos"

El gobernador bonaerense asistió a la marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. "Milei está rodeado de lo peor de la casta y defiende intereses extranjeros que nada tienen que ver con nuestro país", dijo.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este jueves de las protestas en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada que debate el Senado y expresó duras críticas al presidente Javier Milei.
"Se logró algo central: que el gobierno nacional desestime la locura y la insensatez del capítulo de la ley sobre la venta de las tierras rurales a capitales extranjeros. Pero también es importante comprender que no van a dejar de insistir: estamos ante un gobierno que quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos", alertó el mandatario provincial desde las inmediaciones del Congreso.
Kicillof se manifestó en contra de los otros capítulos la iniciativa que se discute en la Cámara Alta y los calificó de "nefastos". "Por eso es importante que, en este momento en el que el Gobierno pensaba que se iba a llevar puesto todo por enésima vez, haya una reacción transversal junto a muchos sectores que ya se han dado cuenta de cuál es el proyecto de fondo", destacó.
En medio de sus cuestionamientos a la administración de LLA, el Gobernador opinó que a "Milei se le cayó la careta de outsider. Como un representante de los poderes más concentrados, está rodeado de lo peor de la casta y defiende intereses extranjeros que nada tienen que ver con nuestro país".
Kicillof se refirió a la estrategia de la Casa Rosada y analizó que el Presidente "subordinó la política exterior del país a la de Estados Unidos e Israel".
"Es por eso que ahora se está peleando con Brasil, nuestro principal socio comercial. Si realmente pensara en lo mejor para nuestro país, se daría cuenta de que no podemos pelearnos con nuestros vecinos y nuestra región. Pero hace cosas absurdas por seguir las órdenes de Trump, que encabeza un proyecto para que la ultraderecha se quede con nuestro continente", concluyó.