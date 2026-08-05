El Gobierno eliminó el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros

La Casa Rosada retiró la iniciativa que habilitaba la venta de hasta el 25% de las tierras rurales a capitales extranjeros luego del el rechazo de gobernadores aliados, y para asegurar el avance del resto de la reforma.

El Gobierno resolvió eliminar del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que modificaba el régimen de venta de tierras rurales a capitales extranjeros una decisión que fue tomada para garantizar el avance del resto de la iniciativa en el Senado, luego de que gobernadores aliados anticiparan su rechazo a ese punto.