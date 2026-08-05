La Ciudad le devolvió a su dueño un chalet usurpado en Floresta

“Nuestro compromiso es claro: en la Ciudad no hay lugar para las usurpaciones ni para quienes pretenden utilizar propiedades tomadas para desarrollar actividades ilícitas”, afirmó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “¿Qué van a decir los defensores de okupas ahora que encontramos otro taller clandestino en una propiedad usurpada? Ley y orden”.

Los operativos de recuperación de propiedades llevaron más seguridad y tranquilidad a los vecinos en todos los barrios y a bajar los índices del delito a mínimos históricos.

Éste no es el primer taller textil clandestino que funcionaba en una vivienda usurpada, recuperada por la Ciudad este año: en abril, en Parque Chas, la Policía porteña clausuró otro taller en una casa que estaba tomada hacía 15 años. Había menores trabajando y un inmigrante ilegal fue detenido.

Y en mayo, en lo que fue la propiedad recuperada número 800, el Gobierno porteño clausuró otro taller textil clandestino que funcionaba en la planta baja y el primer piso de la esquina de Bahía Blanca y Bacacay, también en Floresta. La vivienda estaba usurpada desde hacía ocho años: los ocupantes no pagaban alquiler y subalquilaban habitaciones.

“La época del ‘vale todo’ se terminó. No vinimos a administrar lo que había, vinimos a cambiar lo que estaba mal. Algunos quieren convertir a esta Ciudad en lo peor del conurbano y no lo vamos a permitir. Antes un vecino podía tener una casa usurpada durante años sin que nadie te defendiera. Ahora, devolvemos las propiedades usurpadas a sus legítimos dueños y el barrio recupera el orden y la tranquilidad”, remarcó Jorge Macri.

En lo que va de la actual gestión ya se recuperó el equivalente a unos 450 millones de dólares en inmuebles que estaban tomados.