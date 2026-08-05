La Ciudad le devolvió a su dueño un chalet usurpado en Floresta

La vivienda estaba tomado hace cuatro años y habían montado un taller textil clandestino, fue por orden de la jueza nacional en lo civil María Victoria Pereira.
La Ciudad recuperó una vivienda usurpada desde hace cuatro años en el barrio de Floresta en la que funcionaba un taller textil clandestino. El operativo, realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad, fue por orden de la jueza nacional en lo civil María Victoria Pereira.
El chalet de la calle Rafaela 3612, a dos cuadras de la avenida Rivadavia al 8100, había sido alquilado originalmente a una familia boliviana que a los seis meses dejó de pagar.
Desde ese momento, los intrusos subalquilaron habitaciones. Y en paralelo reservaron una parte de la casa para montar un taller textil clandestino de grandes dimensiones, equipado con ocho máquinas de costura.
Ésta es la propiedad recuperada número 901 que la Ciudad devuelve a sus dueños, como parte de una política que lleva adelante desde diciembre de 2023 para resguardar el orden y garantizar el pleno respeto a la propiedad privada.
“Nuestro compromiso es claro: en la Ciudad no hay lugar para las usurpaciones ni para quienes pretenden utilizar propiedades tomadas para desarrollar actividades ilícitas”, afirmó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “¿Qué van a decir los defensores de okupas ahora que encontramos otro taller clandestino en una propiedad usurpada? Ley y orden”.
Los operativos de recuperación de propiedades llevaron más seguridad y tranquilidad a los vecinos en todos los barrios y a bajar los índices del delito a mínimos históricos.
Éste no es el primer taller textil clandestino que funcionaba en una vivienda usurpada, recuperada por la Ciudad este año: en abril, en Parque Chas, la Policía porteña clausuró otro taller en una casa que estaba tomada hacía 15 años. Había menores trabajando y un inmigrante ilegal fue detenido.
Y en mayo, en lo que fue la propiedad recuperada número 800, el Gobierno porteño clausuró otro taller textil clandestino que funcionaba en la planta baja y el primer piso de la esquina de Bahía Blanca y Bacacay, también en Floresta. La vivienda estaba usurpada desde hacía ocho años: los ocupantes no pagaban alquiler y subalquilaban habitaciones.
“La época del ‘vale todo’ se terminó. No vinimos a administrar lo que había, vinimos a cambiar lo que estaba mal. Algunos quieren convertir a esta Ciudad en lo peor del conurbano y no lo vamos a permitir. Antes un vecino podía tener una casa usurpada durante años sin que nadie te defendiera. Ahora, devolvemos las propiedades usurpadas a sus legítimos dueños y el barrio recupera el orden y la tranquilidad”, remarcó Jorge Macri.
En lo que va de la actual gestión ya se recuperó el equivalente a unos 450 millones de dólares en inmuebles que estaban tomados.
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