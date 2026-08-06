Eduardo Coudet dejó afuera a Beltrán y Arambarri en la lista de buena fe por los octavos de Copa Sudamericana

Mauro Arambarri, uno de los refuerzo pedidos por Eduardo Coudet.

El otro refuerzo que tendría los dos partidos fuera de la competencia sería Giovanni González. El lateral derecho apenas disputó un encuentro en este semestre, frente a Aldosivi por la Copa Argentina, y no logró convencer al entrenador para ganarse un lugar en la nómina internacional.

Los cinco jugadores que sí ingresarían serían Nicolás Otamendi, Francisco Ortega, Ángel Correa, Rafael Santos Borré y, si se concreta en este poco tiempo, Thiago Almada. La fecha límite para presentar la lista es el 7 de agosto a las 18, por lo que, si la operación por el mediocampista se demora, Tobías Andrada ocuparía provisoriamente el último espacio.

En caso de avanzar a cuartos de final, se podrán realizar tres modificaciones adicionales en la lista. De esa manera, algunos de los refuerzos marginados ahora podrían ser anotados para la siguiente ronda, aunque uno volvería a quedar afuera si finalmente Almada se suma y el número total de incorporaciones asciende a nueve.

River vs. Independiente Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Sudamericana

La ida de los octavos de final será el miércoles 12 de agosto, desde las 21.30, en Bogotá. La revancha se disputará una semana después en el Monumental, también a las 21.30.