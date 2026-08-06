Eduardo Coudet dejó afuera a Beltrán y Arambarri en la lista de buena fe por los octavos de Copa Sudamericana

El entrenador definió los nombres que quedarán al margen del primer mata-mata vs. Independiente Santa Fe, mientras todavía resta resolver quién ocupará el último cupo disponible.
River afrontará los octavos de final de la Copa Sudamericana con dos incorporaciones afuera de la nómina: Lucas Beltrán y Mauro Arambarri no serán incluidos por Eduardo Coudet para la serie de octavos frente a Independiente Santa Fe, en una decisión que sorprende, especialmente porque ambos forman parte de los ocho refuerzos sumados hasta ahora.
La reglamentación permitía realizar apenas cinco modificaciones respecto de la lista presentada para la fase de grupos. Por eso, al menos tres de las nuevas caras debían quedar afuera, aunque la elección de los nombres genera especial atención dentro del plantel.
En el ataque, Beltrán quedó por detrás de Rafael Santos Borré en la consideración del cuerpo técnico. Ninguno de los dos tuvo actuaciones destacadas en sus primeras cuatro presentaciones del semestre, pero el regreso del colombiano ganó terreno ante la posible salida de Facundo Colidio, pretendido por Vasco da Gama, y la recuperación de Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro y apunta a llegar a la serie.
Más llamativo resulta el caso del volante uruguayo. Arambarri había sido una de las incorporaciones solicitadas expresamente por Coudet, quien ya lo conocía de su etapa en el fútbol español. Aun así, el mediocampista no tendrá lugar en esta instancia y todo apunta a que el técnico aguarda por la posible llegada de Thiago Almada para completar ese cupo.
El otro refuerzo que tendría los dos partidos fuera de la competencia sería Giovanni González. El lateral derecho apenas disputó un encuentro en este semestre, frente a Aldosivi por la Copa Argentina, y no logró convencer al entrenador para ganarse un lugar en la nómina internacional.
Los cinco jugadores que sí ingresarían serían Nicolás Otamendi, Francisco Ortega, Ángel Correa, Rafael Santos Borré y, si se concreta en este poco tiempo, Thiago Almada. La fecha límite para presentar la lista es el 7 de agosto a las 18, por lo que, si la operación por el mediocampista se demora, Tobías Andrada ocuparía provisoriamente el último espacio.
En caso de avanzar a cuartos de final, se podrán realizar tres modificaciones adicionales en la lista. De esa manera, algunos de los refuerzos marginados ahora podrían ser anotados para la siguiente ronda, aunque uno volvería a quedar afuera si finalmente Almada se suma y el número total de incorporaciones asciende a nueve.
La ida de los octavos de final será el miércoles 12 de agosto, desde las 21.30, en Bogotá. La revancha se disputará una semana después en el Monumental, también a las 21.30.
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