Los dos delincuentes chilenos fueron detenidos en un hotel de Once. La Policía de la Ciudad los encontró luego de reconstruir sus movimientos con las cámaras de seguridad y recuperó toda la mercadería, valuada en $50 millones.
Dos boqueteros chilenos que ingresaron a un local de venta de teléfonos celulares desde una propiedad lindera desocupada en Barrio Norte y robaron mercadería valuada en 50 millones de pesos, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad. El hecho se produjo en el cruce de las avenidas Santa Fe y Callao y la investigación permitió encontrar en ocho horas a los ladrones en un hotel del barrio de Once, donde estaba la mercadería robada.
El robo ocurrió durante el feriado del 23 de noviembre, cuando personal de la Comisaría Vecinal 2B fue al local por la activación de una alarma y comprobó que un comercio lindero, que se encontraba desocupado y en alquiler, tenía su puerta entreabierta. Al ingresar para verificar el lugar, los efectivos descubrieron un boquete que conectaba directamente con el local de telefonía, por lo que se dio intervención a la División Investigaciones Comunales 2 para iniciar las tareas e identificar a los responsables.
A partir del análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los delincuentes, establecer que se trataba de dos hombres y seguir sus movimientos hasta un hotel del barrio de Once, donde se encontraban alojados. Con esa información, personal de investigaciones estableció una vigilancia discreta en el establecimiento, con autorización judicial, para localizar a los sospechosos y evitar que escaparan.
Durante el operativo, uno de los ocupantes de la habitación investigada salió hacia el sector de los baños y fue interceptado por los efectivos. El hombre intentó alertar a otros dos que permanecían en el cuarto, por lo que el personal policial procedió a reducirlo y hacer salir a los restantes ocupantes para asegurar el procedimiento.
Al observar desde el exterior de la habitación, los investigadores advirtieron la presencia de teléfonos celulares en sus cajas, prendas de vestir y calzado que podrían estar vinculados con el robo, por lo que se preservó el lugar hasta obtener la correspondiente orden de allanamiento.
El martes 24 de noviembre, cerca de las 14.45, se recibió la orden judicial y se realizó el allanamiento de la habitación, que arrojó resultado positivo y permitió recuperar 20 teléfonos Samsung de distintos modelos y colores, además de dos parlantes JBL, dos auriculares, un reloj inteligente Samsung y tres protectores de tablet. También se secuestraron un inhibidor de señal, con su base y batería, documentación, herramientas, un bolsón y prendas de vestir utilizadas durante el robo.
El valor de los elementos recuperados fue estimado en 50 millones de pesos.
Los detenidos son dos ciudadanos chilenos, de 25 y 30 años, identificados como los autores materiales del robo. En el procedimiento también fue identificado otro chileno, de 20 años, pero al establecerse que no tenía participación directa en el hecho, la Justicia dispuso su notificación y posterior liberación.
El caso quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°51, a cargo del Dr. Olivieri, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 de Hugo Decaria. Ambos funcionarios ordenaron la detención de los imputados, el secuestro de los elementos recuperados y las medidas para avanzar en la causa.