Al observar desde el exterior de la habitación, los investigadores advirtieron la presencia de teléfonos celulares en sus cajas, prendas de vestir y calzado que podrían estar vinculados con el robo, por lo que se preservó el lugar hasta obtener la correspondiente orden de allanamiento.

El martes 24 de noviembre, cerca de las 14.45, se recibió la orden judicial y se realizó el allanamiento de la habitación, que arrojó resultado positivo y permitió recuperar 20 teléfonos Samsung de distintos modelos y colores, además de dos parlantes JBL, dos auriculares, un reloj inteligente Samsung y tres protectores de tablet. También se secuestraron un inhibidor de señal, con su base y batería, documentación, herramientas, un bolsón y prendas de vestir utilizadas durante el robo.

El valor de los elementos recuperados fue estimado en 50 millones de pesos.

Los detenidos son dos ciudadanos chilenos, de 25 y 30 años, identificados como los autores materiales del robo. En el procedimiento también fue identificado otro chileno, de 20 años, pero al establecerse que no tenía participación directa en el hecho, la Justicia dispuso su notificación y posterior liberación.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°51, a cargo del Dr. Olivieri, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 de Hugo Decaria. Ambos funcionarios ordenaron la detención de los imputados, el secuestro de los elementos recuperados y las medidas para avanzar en la causa.