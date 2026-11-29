Parte de los vagones terminaron volcados tras abandonar la traza ferroviaria (Gentilez El Desvío).

El segundo descarrilamiento en diez días

El episodio se produjo apenas diez días después de otro accidente protagonizado por una formación de la misma empresa, también sobre la Vía Pringles. El 18 de noviembre pasado, un tren de cargas de Ferrosur Roca descarriló entre Saldungaray y Cabildo, dejando varios vagones semivolcados.

La repetición de incidentes en un lapso tan breve reavivó los cuestionamientos sobre las condiciones de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria utilizada por los trenes de carga en el sur bonaerense, una zona estratégica para el transporte de mercaderías entre los puertos y los centros productivos de la región.

Fuentes ferroviarias señalaron que en las próximas horas podrían iniciarse las tareas para remover la locomotora y los vagones afectados, además de inspecciones técnicas destinadas a determinar el origen del accidente y evaluar posibles daños en la vía.

La Vía Pringles, vale destacar, constituye uno de los corredores utilizados por los servicios de cargas que atraviesan el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y conecta distintos puntos de relevancia logística para el sistema ferroviario nacional.