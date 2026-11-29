El incidente ocurrió entre las localidades de Cabildo y Cochrane, sobre la denominada Vía Pringles. La locomotora y parte de la formación terminaron volcadas. Investigan las causas del nuevo descarrilamiento en poco más de una semana.
Un tren de cargas de la empresa Ferrosur Roca descarriló horas atrás en el sur de la provincia de Buenos Aires, entre las localidades de Cabildo y Cochrane. Se trató del segundo incidente de este tipo en los últimos diez días, lo que volvió a poner bajo análisis el estado de la infraestructura ferroviaria en la región.
La locomotora y parte de la formación terminaron volcadas tras abandonar la traza ferroviaria de la denominada Vía Pringles, sin provocar víctimas fatales, ni heridos.
Las primeras imágenes del accidente fueron difundidas a través de redes sociales por el periodista Marcelo Mascarini y por el medio especializado El Desvío, que publicó fotografías en las que puede observarse a la locomotora General Motors GT22 N° 9013 fuera de las vías junto a varios vagones de la formación.
De acuerdo con información difundida por ese portal, una de las hipótesis preliminares apunta a la posible dilatación de los rieles producto de las altas temperaturas registradas en la región, sumada al estado general de la infraestructura ferroviaria. Hasta el momento, no existe una comunicación oficial que confirme las causas del incidente.
El episodio se produjo apenas diez días después de otro accidente protagonizado por una formación de la misma empresa, también sobre la Vía Pringles. El 18 de noviembre pasado, un tren de cargas de Ferrosur Roca descarriló entre Saldungaray y Cabildo, dejando varios vagones semivolcados.
La repetición de incidentes en un lapso tan breve reavivó los cuestionamientos sobre las condiciones de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria utilizada por los trenes de carga en el sur bonaerense, una zona estratégica para el transporte de mercaderías entre los puertos y los centros productivos de la región.
Fuentes ferroviarias señalaron que en las próximas horas podrían iniciarse las tareas para remover la locomotora y los vagones afectados, además de inspecciones técnicas destinadas a determinar el origen del accidente y evaluar posibles daños en la vía.
La Vía Pringles, vale destacar, constituye uno de los corredores utilizados por los servicios de cargas que atraviesan el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y conecta distintos puntos de relevancia logística para el sistema ferroviario nacional.
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