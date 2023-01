Campazzo no podrá jugar la Euroliga y se hizo tendencia el #FreeFacu

La Euroliga sancionó al club de Belgrado por infracciones graves de la normativa de estabilidad financiera y fair play, suministrar información "falsa o inexacta" que le permitió competir con ventaja y continuar sus actividades financieras con normalidad pese a su situación irregular en este capítulo, y por deudas con los jugadores. No solo eso, también remarcó que el club ya reincidió en otras ocasiones en el corto plazo.

Por eso, la sanción fue muy severa: la prohibición de fichar jugadores o entrenadores hasta el 28 de febrero próximo y una multa de 25.000 euros. En ese sentido, Campazzo no podrá firmar planilla para la competencia continental, con el debut frente al Valencia español entre ceja y ceja.

Estrella Roja saldó las deudas y comunicó que "en los próximos días proseguirá la lucha por revocar la sanción con todos los medios legales y permitidos", y en las redes impulsaron el #FreeFacu, que rápidamente fue tendencia. Nemanja Nedovic, su compañero de equipo, también se sumó a la movida en sus redes personales.

Desde su lado, el ex jugador e integrante de la Generación Dorada, Andrés Nocioni, también saltó a bancar al base cordobés. "Para esto se necesita un sindicato de jugadores sólido, para apoyar y ayudar a los jugadores en casos ajenos a sus intereses. De mi parte trataré de ayudar, necesitamos el respaldo de jugadores para poder ayudarlos y ayudarnos", dijo el Chapu, citando un comunicado de la Asociación de Jugadores de la Euroliga, y arrobando al Sindicato de Jugadores de Básquet de la República Argentina.

¿Qué dijo la Asociación de Jugadores de la Euroliga?

La ELPA también apoyó a Campazzo, y publicó el siguiente texto:

"El Acuerdo de la Euroliga establece un proceso de cuentas para garantizar el pago regular de los salarios de los jugadores, que es una de las prioridades de la Asociación de Jugadores de la Euroliga. Si un club viola las reglas de pago, los representantes judiciales de la Euroliga pueden imponer diferentes sanciones a un equipo, que incluyen una prohibición a registrar nuevos jugadores y entrenadores. Ese es el caso del Estrella Roja de Belgrado".

La aplicación estricta de las reglas ha llevado al reciente pago de los salarios atrasados de Estrella Roja, lo cual es un resultado bienvenido y otra prueba del éxito del sistema. A partir de la severidad de las violaciones del club, el panel financiero independiente decidió imponerle una multa económica y extender la prohibición de registrar jugadores y entrenadores hasta el 28 de febrero de 2023.

Mientras la ELPA es compatible con el sistema de existente de pagar cuentas vencidas, es crucial que los órganos judiciales tomen decisiones dentro de un plazo razonable. Esto sucedió en el presente caso, que creó un nivel de improbabilidad, especialmente por Facundo Campazzo, quien fichó recientemente con el club. Además, la duración del proceso afecta negativamente la percepción de este importante sistema. Finalmente, la sanción de 25 mil dólares y la prohibición de registrar nuevos jugadores posiblemente no afecte al club así como lo hace al jugador, quien no puede llevar a cabo su profesión al más alto nivel, dado que no hay una falta. La ELPA cree que se podría haber evitado este momento.

En consecuencia, esta es la razón por la que ELPA intentará implementar mejoras en las reglas no solo en los términos de eficiencia y transparencia, que pueden prevenir situaciones en el futuro, sino que también apoya a Campazzo en hacer frente con las legales implicaciones de su decisión".