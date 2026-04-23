Brasil: se desmayó en pleno parto de su esposa y el video se volvió viral

El equipo médico debió intervenir para asistirlo, y la escena, lejos de generar alarma, provocó risas entre algunas enfermeras.
Un hombre que decidió estar presente en el parto de su pareja, terminó desmayado en plena sala lo que obligó al equipo médico a asistirlo mientras el nacimiento continuaba. La escena fue grabada y rápidamente se viralizó en redes sociales.
El hecho ocurrió el lunes en el sur del estado brasileño de Santa Catarina, y según trascendió, el padre había insistido en acompañar a su esposa para brindarle apoyo durante el trabajo de parto, una práctica cada vez más habitual en distintos países.
Sin embargo, pocos minutos después de ingresar, la intensidad del momento lo sobrepasó. El hombre perdió el conocimiento y cayó al suelo, lo que generó una situación imprevista para el personal de salud.
El equipo médico debió intervenir para asistirlo, desviando momentáneamente la atención de la parturienta. La escena, lejos de generar alarma, provocó risas entre algunas enfermeras, según se observa en el video.
Aunque la prensa internacional no difundió detalles sobre el estado posterior del hombre, este tipo de reacciones no es inusual. Especialistas señalan que algunas personas pueden experimentar mareos o desmayos ante situaciones de alta carga emocional o sensibilidad ante la sangre.
ADEMÁS: Su ex le decía "cornudo" y "chizito" y ahora deberá pagarle una millonaria indemnización
El video circuló rápidamente en redes sociales, donde generó miles de comentarios y reacciones donde algunos usuarios destacaron la intención del padre de acompañar, y otros se enfocaron en lo insólito del desenlace.