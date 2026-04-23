Brasil: se desmayó en pleno parto de su esposa y el video se volvió viral

Aunque la prensa internacional no difundió detalles sobre el estado posterior del hombre, este tipo de reacciones no es inusual. Especialistas señalan que algunas personas pueden experimentar mareos o desmayos ante situaciones de alta carga emocional o sensibilidad ante la sangre.

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El video circuló rápidamente en redes sociales, donde generó miles de comentarios y reacciones donde algunos usuarios destacaron la intención del padre de acompañar, y otros se enfocaron en lo insólito del desenlace.