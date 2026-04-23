Violencia digital: su ex le decía "cornudo", "chizito" y "coimero" y deberá pagarle una indemnización millonaria

Impacto laboral y denuncia falsa

El caso tuvo consecuencias concretas en el ámbito laboral. Al tratarse de un agente en actividad durante parte del conflicto, las acusaciones derivaron en la apertura de un sumario administrativo, lo que bloqueó sus posibilidades de ascenso dentro de la fuerza.

Además, la Justicia determinó que una denuncia por violencia de género presentada por la mujer era falsa y terminó siendo archivada. Este punto fue clave dentro del proceso judicial.

Otro aspecto relevante fue la comprobación de que la acusada utilizaba perfiles falsos y cuentas anónimas para amplificar los ataques. Aunque este tipo de maniobras suele requerir peritajes técnicos complejos, el tribunal logró establecer su autoría mediante prueba indiciaria y testimonial, detectando coincidencias en el lenguaje, las expresiones y los datos privados difundidos.

Un fallo con medidas poco habituales

Más allá de la indemnización económica, la sentencia incluyó una medida inusual: la mujer deberá publicar el fallo en las mismas redes sociales donde realizó los ataques, como forma de reparación simbólica.

Asimismo, el tribunal dispuso que, en caso de incumplimiento del pago, se habilitará de forma automática un juicio ejecutivo para embargar bienes y activos de la condenada.

La resolución refuerza un criterio cada vez más firme en la Justicia: los discursos en redes sociales tienen consecuencias legales cuando vulneran derechos, especialmente el honor y la reputación de las personas.