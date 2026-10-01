Bullrrich pidió que los cambios alcanzados en la economía comiencen a reflejarse "en cada familia"

“Esa es la manera en que me ubico. Creo que es lo correcto para quien quiere representar a una parte importantísima del electorado”, dijo la legisladora.

Cuando le preguntaron si Argentina atraviesa una recesión, Bullrich no la descartó, pero tampoco afirmó que exista, al afirmar que: “Hay que revisar números, ver qué pasa en los últimos trimestres, si esos trimestres son recesivos o no. Aún no están los números. Prefiero no opinar de un tema que no está todavía claro”.