Bullrrich pidió que los cambios alcanzados en la economía comiencen a reflejarse "en cada familia"

La senadora oficialista destacó que sus planteos no son contradictorios con los del Gobierno, y se abstuvo de contestar si el país está en recesión

La senadora y jefa de bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que sus planteos críticos sobre el rumbo económico del Gobierno están vinculados a las “preocupaciones de los argentinos”.

“Lo que yo trato es de generar una representación, una confianza en aquel aquellos ciudadanos y, especialmente, aquellos que acompañan la transformación que se está haciendo en Argentina”, dijo Bullrich durante una conferencia de prensa que brindó antes de su presentación en el Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata.

Bullrich sostuvo que, después de tres años de gobierno, es necesario que los cambios realizados en la economía comiencen a verificarse “en cada familia”.

“Esa es la manera en que me ubico. Creo que es lo correcto para quien quiere representar a una parte importantísima del electorado”, dijo la legisladora.

Cuando le preguntaron si Argentina atraviesa una recesión, Bullrich no la descartó, pero tampoco afirmó que exista, al afirmar que: “Hay que revisar números, ver qué pasa en los últimos trimestres, si esos trimestres son recesivos o no. Aún no están los números. Prefiero no opinar de un tema que no está todavía claro”.

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