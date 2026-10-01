Espert fue a Anses para tramitar su jubilacion: tiene solo 5 años de aportes

El economista fue fotografiado en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social mientras comenzaba su trámite para acceder a la jubilación. ¿Se acogerá a una moratoria? ¿No odiaba a los que no habían aportado y tenían una jubilación?
El exdiputado José Luis Espert reapareció sorpresivamente en una oficina de ANSES, adonde concurrió para iniciar su trámite jubilatorio. Según la información difundida tras conocerse las imágenes, por los aportes que tendría registrados le correspondería la jubilación mínima.
El economista fue fotografiado en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social, según imágenes difundidas el martes 29 de septiembre por Radio Gráfica.
Espert fue uno de los dirigentes que con mayor dureza cuestionó durante años a quienes accedieron a una jubilación sin completar los 30 años de aportes exigidos por el régimen general.
En marzo de 2024 cuestionó que se hubiera jubilado a millones de personas mediante moratorias y llegó a contrastar a quienes tenían “30 años de aportes” con quienes, según su expresión, tenían apenas “dos días”.
Pero fue todavía más categórico en junio de 2025. Al discutir la extensión de la moratoria previsional, Espert sostuvo públicamente que “la categoría de jubilado está para el que hizo todos los aportes”. También planteó que quien no hubiera completado esos aportes podía recibir algún tipo de subsidio, pero no debía ser considerado jubilado.
El economista había encabezado la lista bonaerense de La Libertad Avanza para las elecciones de 2025, pero renunció a la candidatura y posteriormente dejó su banca en medio del escándalo por su vínculo con Federico “Fred” Machado.
Machado se declaró culpable en Estados Unidos de delitos vinculados con fraude y lavado de dinero. En la Argentina, Espert permanece imputado en una causa por presunto lavado de activos a raíz de una transferencia de USD 200.000 recibida en 2020 de una firma vinculada al empresario.
La fiscalía investiga si un supuesto contrato de consultoría pudo haber sido utilizado para justificar el movimiento de esos fondos. Espert niega haber cometido un delito y sostiene que el pago correspondió a un trabajo profesional. En agosto pidió su sobreseimiento o, subsidiariamente, la falta de mérito.
Antes de las imágenes en ANSES, la última aparición pública relevante de Espert había sido en el ámbito judicial. En julio se presentó ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, cuestionó la actuación de la fiscalía y sostuvo que declararía cuando la investigación fuera “objetiva e imparcial”.