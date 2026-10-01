Espert fue a Anses para tramitar su jubilacion: tiene solo 5 años de aportes

Pero fue todavía más categórico en junio de 2025. Al discutir la extensión de la moratoria previsional, Espert sostuvo públicamente que “la categoría de jubilado está para el que hizo todos los aportes”. También planteó que quien no hubiera completado esos aportes podía recibir algún tipo de subsidio, pero no debía ser considerado jubilado.

La reaparición pública de Espert después de su repliegue político

El economista había encabezado la lista bonaerense de La Libertad Avanza para las elecciones de 2025, pero renunció a la candidatura y posteriormente dejó su banca en medio del escándalo por su vínculo con Federico “Fred” Machado.

Machado se declaró culpable en Estados Unidos de delitos vinculados con fraude y lavado de dinero. En la Argentina, Espert permanece imputado en una causa por presunto lavado de activos a raíz de una transferencia de USD 200.000 recibida en 2020 de una firma vinculada al empresario.

La fiscalía investiga si un supuesto contrato de consultoría pudo haber sido utilizado para justificar el movimiento de esos fondos. Espert niega haber cometido un delito y sostiene que el pago correspondió a un trabajo profesional. En agosto pidió su sobreseimiento o, subsidiariamente, la falta de mérito.

Antes de las imágenes en ANSES, la última aparición pública relevante de Espert había sido en el ámbito judicial. En julio se presentó ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, cuestionó la actuación de la fiscalía y sostuvo que declararía cuando la investigación fuera “objetiva e imparcial”.