Camacho cumplió con el deseo que le pidió su hija

El volante uruguayo expresó los motivos por los cuales pegó la vuelta a el Halcón. "Lo que se vive acá, no se vive en ningún lado", remarcó, en la previa del cotejo ante Talleres de Córdoba.

Mi hija, de 10 años, me pidió que si volvía al país, que sea a Defensa, ¿y cómo negarme? de ninguna manera le podía decir que no", se sinceró el volante uruguayo Washington Camacho, al confiar cómo se dio su regreso al Halcón. El estandarte oriental no ocultó su emoción por esta nueva etapa en el verdeamarillo y agregó: "Lo que vivimos acá no lo vivimos en ningún otro lado, es enorme lo que significa este club para mi y para mí familia, fue como volver a casa".