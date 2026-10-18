Campana: encontraron a una menor buscada por la Alerta Sofía tras un operativo

La Policía Federal localizó a la niña durante un allanamiento en la localidad bonaerense, con apoyo de Gendarmería Nacional. Las autoridades destacaron la cooperación de Uruguay en la investigación y confirmaron la detención de un hombre.
Una menor que era buscada mediante el sistema de Alerta Sofía fue encontrada con vida en Campana, provincia de Buenos Aires. El hallazgo se produjo durante un allanamiento realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), con la colaboración de Gendarmería Nacional. En el mismo procedimiento, un hombre fue detenido en el marco de la investigación.
La noticia fue difundida a través de la red social X por la cuenta de Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, quien destacó la rápida activación del protocolo y el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad. “Gracias a la rápida activación de la Alerta Sofía y al trabajo coordinado de las Fuerzas Federales de Seguridad, la menor C.A.R.C. fue encontrada con vida en Campana, provincia de Buenos Aires”, señaló la publicación.
Además, las autoridades resaltaron la colaboración de Uruguay en la investigación. “Mi reconocimiento a todos los efectivos que participaron del operativo y a las autoridades de Uruguay por la cooperación que permitió alcanzar este resultado”, expresó la ministra. Por el momento, no se brindaron detalles sobre la intervención específica de las autoridades uruguayas ni sobre las circunstancias que permitieron localizar a la niña.
La Alerta Sofía es un sistema de emergencia para difundir de manera urgente información sobre menores desaparecidos que se encuentran en grave riesgo. Hasta el momento, las autoridades no precisaron la edad de la niña, las circunstancias de su desaparición, la identidad del detenido ni el delito que se le atribuye. La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido.