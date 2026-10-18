Campana: encontraron a una menor buscada por la Alerta Sofía tras un operativo

Además, las autoridades resaltaron la colaboración de Uruguay en la investigación. “Mi reconocimiento a todos los efectivos que participaron del operativo y a las autoridades de Uruguay por la cooperación que permitió alcanzar este resultado”, expresó la ministra. Por el momento, no se brindaron detalles sobre la intervención específica de las autoridades uruguayas ni sobre las circunstancias que permitieron localizar a la niña.