Femicidio en Cruz del Eje: sigue la búsqueda del asesino de Camila Iglesias y revelaron antecedentes de su expareja

La Policía de Córdoba mantiene los rastrillajes para encontrar a Pablo Ezequiel Gómez, principal acusado. La Justicia informó que una expareja lo había denunciado cuatro veces por violencia, mientras que la víctima no registraba acusaciones previas contra él.
La Policía de Córdoba continúa con los operativos para localizar a Pablo Ezequiel Gómez, acusado del femicidio de Camila Abigail Iglesias, de 24 años. Los restos de la joven fueron encontrados dentro de una heladera en la vivienda del sospechoso, en el barrio Los Altos de Cruz del Eje. Los rastrillajes se concentran en una amplia zona rural de difícil acceso, aunque los investigadores no descartan que permanezca oculto dentro de la ciudad.
En paralelo, se conocieron antecedentes de violencia vinculados al acusado, de 37 años. Una ex pareja lo había denunciado cuatro veces: dos presentaciones por violencia familiar, realizadas en 2013 y 2019, y dos causas penales iniciadas en 2018 y 2025 por lesiones agravadas por violencia de género. Según trascendió, Gómez estuvo detenido durante un período y las últimas causas habían avanzado hacia un proceso de juicio abreviado, aunque no trascendió su resolución.
Camila había sido vista por última vez el 2 de octubre y su familia denunció la desaparición días después. La sospecha creció a partir de un mensaje que Gómez le había enviado a Romina, hermana de la joven, en el que afirmaba que habían discutido y que Camila se había ido. Tras la denuncia, la fiscal de Instrucción de Fuero Múltiple de Cruz del Eje, Sabrina Ardiles, ordenó distintos allanamientos. En la casa del acusado encontraron los restos de la víctima ocultos en una heladera, dentro de una bolsa y cubiertos con cal hidratada.
Romina también describió situaciones de control y celos por parte del sospechoso. “Era muy celoso e inseguro, no quería que nadie fuera a la casa de ellos, no quería ni que Camila viera a sus propios hijos”, contó en declaraciones. La joven era madre de dos chicos de una relación anterior, y según las fuentes judiciales, no había presentado denuncias contra Gómez pese a los antecedentes registrados por su ex pareja.
En un primer momento, trascendió que el acusado había dejado una carta en la que expresaba que había cometido una equivocación, que no quería ir a prisión y que pensaba quitarse la vida. Sin embargo, los investigadores creen que Gómez sigue con vida y permanece prófugo. También se emitió un alerta de búsqueda en La Rioja, provincia donde había trabajado anteriormente y donde podría contar con contactos para ocultarse. La Policía mantiene los operativos para dar con su paradero.