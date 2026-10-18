Femicidio en Cruz del Eje: sigue la búsqueda del asesino de Camila Iglesias y revelaron antecedentes de su expareja

Camila había sido vista por última vez el 2 de octubre y su familia denunció la desaparición días después. La sospecha creció a partir de un mensaje que Gómez le había enviado a Romina, hermana de la joven, en el que afirmaba que habían discutido y que Camila se había ido. Tras la denuncia, la fiscal de Instrucción de Fuero Múltiple de Cruz del Eje, Sabrina Ardiles, ordenó distintos allanamientos. En la casa del acusado encontraron los restos de la víctima ocultos en una heladera, dentro de una bolsa y cubiertos con cal hidratada.