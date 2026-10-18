Día de la Madre: las ventas cayeron por quinto año consecutivo

Cosmética y perfumería: -3,2%

Equipos periféricos, accesorios y celulares: -3,2%

Calzado y marroquinería: -2,2%

Indumentaria: +0,1%

Librería: +3,4%

Las expectativas de los comerciantes también mostraron un escenario dispar. El 32,5% vendió menos de lo previsto, mientras que el 51,3% alcanzó los resultados esperados, y solo el 16,2% superó sus proyecciones. En cuanto al impacto de la fecha sobre la actividad mensual, el 39,9% lo calificó como moderado, el 31,7% consideró que ayudó a vender sin cambiar el panorama general y el 19,3% afirmó que no tuvo incidencia. Solo el 9% lo definió como determinante para su facturación.

Qué pasó en cada rubro

Librería fue el sector de mejor desempeño, con un crecimiento del 3,4% y un ticket promedio de $37.638, el más bajo del relevamiento. Las comprar se concentraron en libros de cocina, desarrollo personal y título económicos. En indumentaria, en tanto, las ventas avanzaron apenas un 0,1%, con un gasto promedio de $55.416. Las promociones, los descuentos y la financiación ayudaron a sostener las operaciones.

En el otro extremo, electrodomésticos sufrió la mayor caída, del 3,6%, con un ticket promedio de $72.581. La demanda se concentró en productos pequeños y de menor precio, mientras que las dificultades para financiar artículos más costosos limitaron las operaciones. Cosmética y perfumería retrocedió un 3,2%, pese a registrar el ticket promedio más alto, de $88.000. El informe también mencionó las lluvias como un factor que afectó la concurrencia a los locales.

Por último, equipos periféricos, accesorios y celulares cayó un 3,2%, con un gasto promedio de $60.089. Los consumidores optaron por auriculares, fundas y relojes inteligentes, y postergaron la renovación de teléfonos. Calzado y marroquinería, por su parte, bajó un 2,2%, con un ticket promedio de $67.332. En ambos sectores, los comerciantes señalaron que las restricciones presupuestarias y las dificultades para afrontar compras con tarjeta condicionaron la demanda.