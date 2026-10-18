Día de la Madre: las ventas cayeron por quinto año consecutivo

El relevamiento de CAME registró una caída interanual del 1,4% en los comercios pyme, pese a los descuentos y las cuotas sin interés. El gasto promedio llegó a $63.197 y cuatro de los seis rubros relevados terminaron en baja.
Las ventas minoristas por el Día de la Madre cayeron un 1,4% interanual y acumularon cinco años consecutivos de retrocesos para esta celebración. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los descuentos, las promociones bancarias y las opciones de financiación no alcanzaron para revertir la tendencia. Las familias ajustaron sus presupuestos y priorizaron regalos de menor valor.
El ticket promedio fue de $63.197, aunque el gasto varió según el rubro. Para incentivar las compras, los comercios ofrecieron rebajas y cuotas sin interés, en muchos casos con un impacto sobre sus márgenes de rentabilidad. El informe también reflejó que el consumo estuvo condicionado por las limitaciones económicas de los hogares.
De los seis sectores relevados, cuatro registraron caídas y dos lograron aumentos. Las variaciones interanuales fueron las siguientes:
Electrodomésticos: -3,6%
Cosmética y perfumería: -3,2%
Equipos periféricos, accesorios y celulares: -3,2%
Calzado y marroquinería: -2,2%
Indumentaria: +0,1%
Librería: +3,4%
Las expectativas de los comerciantes también mostraron un escenario dispar. El 32,5% vendió menos de lo previsto, mientras que el 51,3% alcanzó los resultados esperados, y solo el 16,2% superó sus proyecciones. En cuanto al impacto de la fecha sobre la actividad mensual, el 39,9% lo calificó como moderado, el 31,7% consideró que ayudó a vender sin cambiar el panorama general y el 19,3% afirmó que no tuvo incidencia. Solo el 9% lo definió como determinante para su facturación.
Librería fue el sector de mejor desempeño, con un crecimiento del 3,4% y un ticket promedio de $37.638, el más bajo del relevamiento. Las comprar se concentraron en libros de cocina, desarrollo personal y título económicos. En indumentaria, en tanto, las ventas avanzaron apenas un 0,1%, con un gasto promedio de $55.416. Las promociones, los descuentos y la financiación ayudaron a sostener las operaciones.
En el otro extremo, electrodomésticos sufrió la mayor caída, del 3,6%, con un ticket promedio de $72.581. La demanda se concentró en productos pequeños y de menor precio, mientras que las dificultades para financiar artículos más costosos limitaron las operaciones. Cosmética y perfumería retrocedió un 3,2%, pese a registrar el ticket promedio más alto, de $88.000. El informe también mencionó las lluvias como un factor que afectó la concurrencia a los locales.
Por último, equipos periféricos, accesorios y celulares cayó un 3,2%, con un gasto promedio de $60.089. Los consumidores optaron por auriculares, fundas y relojes inteligentes, y postergaron la renovación de teléfonos. Calzado y marroquinería, por su parte, bajó un 2,2%, con un ticket promedio de $67.332. En ambos sectores, los comerciantes señalaron que las restricciones presupuestarias y las dificultades para afrontar compras con tarjeta condicionaron la demanda.
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