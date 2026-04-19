Caso contra Felipe Pettinato: este lunes se sabrá el veredicto por la muerte del neurólogo

Durante los alegatos, la fiscalía solicitó una pena de cuatro años y siete meses de prisión por el delito de estrago doloso seguido de muerte, mientras que la querella pidió 15 años de cárcel. Por su parte, la defensa reclamó la absolución del acusado. La decisión estará a cargo de los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, quienes analizaron las pericias, imágenes del incendio y el resultado de la autopsia.