Caso contra Felipe Pettinato: este lunes se sabrá el veredicto por la muerte del neurólogo

El fallo se conocerá por videoconferencia y definirá la responsabilidad penal del acusado por el incendio fatal ocurrido en 2022 en Belgrano.
Este lunes se conocerá el veredicto en el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en 2022 durante un incendio en un departamento del barrio porteño de Belgrano. El fallo será dado a conocer a partir de las 09.00 mediante una audiencia virtual, luego de un proceso que incluyó múltiples pruebas y testimonios sobre lo sucedido.
Durante los alegatos, la fiscalía solicitó una pena de cuatro años y siete meses de prisión por el delito de estrago doloso seguido de muerte, mientras que la querella pidió 15 años de cárcel. Por su parte, la defensa reclamó la absolución del acusado. La decisión estará a cargo de los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, quienes analizaron las pericias, imágenes del incendio y el resultado de la autopsia.
El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2022, cuando Rodrigo visitó a Pettinato en su departamento ubicado en la calle Aguilar al 2300. Cerca de las 23, se desató un incendio en el interior de la vivienda. Según consta en la causa, el acusado salió al pasillo para pedir ayuda mientras las llamas avanzaban dentro del inmueble.
Un vecino intentó intervenir para asistir a la víctima, pero cuando los bomberos lograron ingresar al departamento encontraron el cuerpo del neurólogo en el living. Presentaba graves quemaduras en la parte inferior de su cuerpo, lo que marcó un punto clave en la investigación posterior.
La autopsia determinó que Rodrigo murió como consecuencia de quemaduras críticas que afectaron el 90% de su cuerpo, además de lesiones pulmonares severas. El delito que se le imputa a Pettinato prevé penas de entre ocho y veinte años de prisión, y en caso de ser condenado, sería la segunda sentencia en su contra tras una causa previa por abuso sexual simple.