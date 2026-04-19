Salta: detuvieron a una pareja que transportaba 23 kilos de cocaína en un auto

El operativo estuvo a cargo del Escuadrón 54 Aguaray de la Gendarmería Nacional, que detuvo la marcha de un Chevrolet Astra a la altura del kilómetro 1.466. Durante el control, los gendarmes detectaron irregularidades en el sector trasero del vehículo y, ante la sospecha de un doble fondo, dieron intervención a la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, que ordenó una inspección más exhaustiva.