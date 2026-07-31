Cataratas: cerrarán durante 40 días el acceso a la Garganta del Diablo

El operativo incluirá el desmontaje completo de las pasarelas para evitar pérdidas materiales como las provocadas por la histórica inundación de 2023.
El acceso a la Garganta del Diablo permanecerá cerrado desde el próximo 3 de agosto y durante 40 días, una decision que implementará el Parque Nacional Iguazú por primera, para retirar las pasarelas antes de la llegada de posibles crecidas extraordinarias del río Iguazú.
La decisión responde a los pronósticos asociados al fenómeno El Niño, que anticipan lluvias superiores a los valores normales durante los próximos meses. Los informes climáticos prevén que entre septiembre y octubre podrían registrarse caudales con capacidad para inundar la zona donde se ubican las pasarelas.
"La decisión se sustenta en los pronósticos y análisis técnicos que anticipan crecidas del río Iguazú en los próximos meses", informaron desde Iguazú Argentina S.A. a traves de un comunicado.
El retiro anticipado de las estructuras representa un cambio respecto de los protocolos utilizados hasta ahora. En lugar de esperar el avance del agua para desmontar parte de las instalaciones, las autoridades resolvieron desarmar completamente el circuito y resguardar sus componentes.
La experiencia de 2023 fue uno de los principales antecedentes considerados. En aquella oportunidad la fuerza del agua destruyó casi un tercio de las pasarelas, lo que obligó a una reconstrucción que demandó nueve meses y una importante inversión.
Pese al cierre de la Garganta del Diablo, el Parque Nacional Iguazú seguirá funcionando normalmente. Continuarán abiertos los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Macuco, el Tren Ecológico de la Selva, el Centro de Visitantes, el Territorio Yaguareté y todos los espacios gastronómicos y comerciales.
Las autoridades remarcaron que la medida tiene carácter preventivo y busca preservar la infraestructura frente a un escenario climático considerado de alto riesgo.