Cataratas: cerrarán durante 40 días el acceso a la Garganta del Diablo

La experiencia de 2023 fue uno de los principales antecedentes considerados. En aquella oportunidad la fuerza del agua destruyó casi un tercio de las pasarelas, lo que obligó a una reconstrucción que demandó nueve meses y una importante inversión.

Pese al cierre de la Garganta del Diablo, el Parque Nacional Iguazú seguirá funcionando normalmente. Continuarán abiertos los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Macuco, el Tren Ecológico de la Selva, el Centro de Visitantes, el Territorio Yaguareté y todos los espacios gastronómicos y comerciales.

Las autoridades remarcaron que la medida tiene carácter preventivo y busca preservar la infraestructura frente a un escenario climático considerado de alto riesgo.