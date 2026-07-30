Una encuesta revela que la mitad de los argentinos ya no soporta más el ajuste económico

Entre las principales preocupaciones de los argentinos aparecen el trabajo y la pobreza, ambos con el 21% de las menciones, seguidos por la corrupción (19%), la inflación (11%), la inseguridad (8%) y la Justicia (6%).

El relevamiento también reflejó una mirada crítica sobre el rumbo de la gestión. El 64% sostuvo que Milei gobierna para algunos sectores, mientras que solo el 25% cree que lo hace para la mayoría de la población.

Otro sondeo de la misma consultora, realizado sobre 1.880 casos, detectó además que cuatro de cada diez argentinos rechazan tanto al oficialismo como al kirchnerismo, configurando un amplio espacio de electores que no se identifica con ninguno de los dos polos y que reclama la aparición de una alternativa política capaz de romper con la actual polarización.