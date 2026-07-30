Conmoción en Punta del Este: hallan muerta en la playa a una joven argentina

Las imágenes de distintas cámaras permitieron ubicarla en las cercanías del hotel Enjoy Punta del Este. Más tarde, registros de edificios ubicados sobre la rambla de Playa Mansa mostraron a la joven caminando por la zona costera. El seguimiento terminó en el sector de la parada 5, donde finalmente fue encontrada por personal de Prefectura.

Las primeras evaluaciones forenses determinaron que el fallecimiento habría ocurrido poco tiempo antes del hallazgo. La causa permanece abierta y continúa siendo analizada por la Justicia uruguaya, aunque los investigadores trabajan principalmente sobre la hipótesis de una muerte autoinfligida.

La historia de Pepa Almendra Vergara di Benedetto

La joven era oriunda de Córdoba y durante parte de su vida vivió en San Javier, en el Valle de Traslasierra, junto a su madre y su abuela. Tiempo atrás se había instalado en Uruguay, donde cursaba sus estudios y mantenía una vida social junto a sus amigos.

Sus familiares la describieron como una persona tranquila, sencilla y reservada. Una de sus tías aseguró que era alguien que disfrutaba de la vida y que nunca imaginaron que pudiera atravesar una situación semejante.

“Era de esas personas que uno nunca piensa que podría hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería, pero no sabemos qué ocurrió”, expresó la familiar.

Mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido, el caso generó una profunda conmoción tanto en Córdoba como en Uruguay.