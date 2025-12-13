Cayó en Chaco el acusado de atacar a cuchilladas a su pareja y a su hija de 17 meses

Se trata de Agustín Ramos, de 24 años, quien quedó imputado por tentativa de femicidio y tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Mientras tanto, las víctimas continúan su proceso de recuperación clínica.

El violento episodio ocurrió el sábado pasado en una casa ubicada en la calle Dardo Rocha al 6.300, en el partido de Almirante Brown. Según el parte policial, Ramos agredió a su pareja, Kiara Maqueira, de 22 años, en un contexto de violencia de género, y luego atacó a la hija de ambos, además de golpear a la madre de la joven cuando intentó intervenir.

La investigación tras el ataque

Tras el ataque, el acusado se dio a la fuga. A partir de tareas de análisis y seguimiento de redes sociales y telefonía celular, sumadas a información obtenida de manera encubierta en su entorno familiar, los investigadores lograron establecer que se encontraba escondido en la ciudad chaqueña de Machagai. El informe oficial indicó que el sospechoso tenía intenciones de continuar la fuga hacia otro punto de la provincia.

Con esos datos, personal de la DDI de Lomas de Zamora coordinó un operativo con la Policía de Investigaciones Complejas del Chaco. Finalmente, efectivos de esa fuerza provincial concretaron la detención de Ramos, quien será trasladado en las próximas horas a la provincia de Buenos Aires y quedará a disposición de la Justicia.

Testimonio desgarrador de la víctima

Días atrás, Maqueira relató en sus redes sociales el dramático momento vivido dentro de la vivienda. “Estábamos los tres acostados, mirando una película.

De repente, sin ningún motivo, se subió arriba mío, me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró apuñaladas en la cara”, escribió.

En medio del ataque, la beba se acercó y sufrió un corte en el rostro: a la niña debieron realizarle siete puntos de sutura, mientras que la joven recibió dos en la boca.

La mujer también contó que su madre fue agredida y que, cuando su padre logró enfrentar al atacante, este escapó. En las últimas horas, Maqueira compartió nuevas imágenes junto a su hija, ambas en plena recuperación, mientras su madre aguarda una cirugía ocular. El caso volvió a encender la alarma por la violencia de género y la gravedad de los ataques intrafamiliares.