Escuchaba a Ricardo Arjona a todo volumen en horas de la siesta y... ¡le rompieron el auto!

En Chaco, una vecina escuchaba Arjona a todo volumen en el horario de la siesta hasta que su vecino se fue a quejar y le rompió la camioneta.
El domingo por la tarde en la ciudad de Resistencia, Chaco, se vio interrumpido por un episodio que combinó violencia, intolerancia y enojo. Situación por la que tuvo que intervenir la policía.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Santa Fe y Cangayé, en donde un hombre de 51 años le rompió el auto a su vecina de 45 por estar escuchando música fuerte durante la hora de la siesta. La situación comenzó con gritos e insultos hasta que el hombre le arrancó el parabrisas a la camioneta de la mujer.
Según medios locales, lo que estaba escuchando la vecina, con el volumen tan alto, era "Dime que No", de Ricardo Arjona.
Este reclamo se podría haber solucionado de manera verbal o con una mediación, pero al recurrir a la violencia, tuvieron que intervenir los efectivos policiales.
Minutos más tarde, miembros de la Comisaría Jurisdiccional fueron a la casa del vecino agresor. El hombre reconoció haber sido el autor de la rotura del parabrisas y justificó su accionar en el enojo que le provocó el volumen elevado de la música.
Tras recabar los testimonios y constatar los daños la policía se llevó a ambos vecinos a la comisaría para dejar asentada la denuncia formal y continuar con los trámites.