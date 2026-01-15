Sociedad |

Escuchaba a Ricardo Arjona a todo volumen en horas de la siesta y... ¡le rompieron el auto!

En Chaco, una vecina escuchaba Arjona a todo volumen en el horario de la siesta hasta que su vecino se fue a quejar y le rompió la camioneta.

El domingo por la tarde en la ciudad de Resistencia, Chaco, se vio interrumpido por un episodio que combinó violencia, intolerancia y enojo. Situación por la que tuvo que intervenir la policía.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Santa Fe y Cangayé, en donde un hombre de 51 años le rompió el auto a su vecina de 45 por estar escuchando música fuerte durante la hora de la siesta. La situación comenzó con gritos e insultos hasta que el hombre le arrancó el parabrisas a la camioneta de la mujer.

Según medios locales, lo que estaba escuchando la vecina, con el volumen tan alto, era "Dime que No", de Ricardo Arjona.

ssstwitter.com_1768479765616

Este reclamo se podría haber solucionado de manera verbal o con una mediación, pero al recurrir a la violencia, tuvieron que intervenir los efectivos policiales.

ADEMÁS: Desde este jueves, eliminan los aranceles para importar celulares

Minutos más tarde, miembros de la Comisaría Jurisdiccional fueron a la casa del vecino agresor. El hombre reconoció haber sido el autor de la rotura del parabrisas y justificó su accionar en el enojo que le provocó el volumen elevado de la música.

Tras recabar los testimonios y constatar los daños la policía se llevó a ambos vecinos a la comisaría para dejar asentada la denuncia formal y continuar con los trámites.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados