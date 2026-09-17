Descubren en la Luna un cráter más grande que el Coliseo Romano: cómo se formó

Los resultados se publicaron el último miércoles en la revista Science Advances, en dos estudios simultáneos. “Este evento constituye una observación estadísticamente rara, que en la práctica ocurre una sola vez en la vida”, destacaron los investigadores en uno de los artículos.

El impacto que generó el cráter ocurrió en 2024.

La magnitud del hallazgo se entiende mejor al compararlo con el récord anterior: el cráter McGetchin es tres veces más grande que el mayor impacto reciente registrado por la misma sonda hace una década. Aunque la Luna conserva algunas de las cicatrices más antiguas y extensas del sistema solar -incluido un cráter de más de 2.400 kilómetros de diámetro-, ningún cráter de formación tan reciente había alcanzado dimensiones similares.

Mark Robinson, autor principal de uno de los estudios, científico jefe de las cámaras del LRO y colaborador de la empresa Intuitive Machines, explicó el alcance del impacto. La superficie lunar fue removida en un radio superior a 100 kilómetros, mientras que el polvo y el material rocoso fueron expulsados con un ángulo mayor al previsto por los modelos anteriores.