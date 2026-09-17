Descubren en la Luna un cráter más grande que el Coliseo Romano: cómo se formó

El hallazgo fue realizado por un grupo de científicos de la NASA. La estructura estuvo dos años sin ser detectada por los telescopios terrestres y los espaciales.
Un cráter lunar más ancho que el Coliseo Romano apareció hace dos años en la cara visible de la Luna sin ser detectado. Ahora, un grupo de científicos de la NASA confirmó que el impacto que lo originó es el mayor registrado en tiempos recientes en todo el sistema solar. Según sus cálculos, este tipo de acontecimientos ocurre una vez cada 132 años.
La estructura, bautizada como cráter McGetchin en homenaje al fallecido Thomas McGetchin, exdirector del Instituto Lunar y Planetario de Houston, tiene 222 metros de diámetro y alcanza una profundidad de hasta 43 metros.
El impacto que lo generó se produjo durante la primavera de 2024, cuando un fragmento de asteroide o cometa, de un tamaño equivalente a un edificio de entre tres y seis pisos, chocó contra la superficie lunar. Sin embargo, el acontecimiento pasó inadvertido durante meses, tanto para los telescopios terrestres como para los espaciales.
El hallazgo fue posible gracias al Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO) de la NASA. La nave detectó el cráter en mayo de 2024, poco después de su formación, aunque las imágenes de gran angular quedaron perdidas entre el enorme volumen de datos disponibles y no fueron identificadas hasta agosto de 2025. Recién entonces, el equipo científico consiguió imágenes de mayor resolución durante el otoño de ese año, mientras que la confirmación definitiva del descubrimiento llegó a comienzos de 2026.
Los resultados se publicaron el último miércoles en la revista Science Advances, en dos estudios simultáneos. “Este evento constituye una observación estadísticamente rara, que en la práctica ocurre una sola vez en la vida”, destacaron los investigadores en uno de los artículos.
La magnitud del hallazgo se entiende mejor al compararlo con el récord anterior: el cráter McGetchin es tres veces más grande que el mayor impacto reciente registrado por la misma sonda hace una década. Aunque la Luna conserva algunas de las cicatrices más antiguas y extensas del sistema solar -incluido un cráter de más de 2.400 kilómetros de diámetro-, ningún cráter de formación tan reciente había alcanzado dimensiones similares.
Mark Robinson, autor principal de uno de los estudios, científico jefe de las cámaras del LRO y colaborador de la empresa Intuitive Machines, explicó el alcance del impacto. La superficie lunar fue removida en un radio superior a 100 kilómetros, mientras que el polvo y el material rocoso fueron expulsados con un ángulo mayor al previsto por los modelos anteriores.
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