Una erupción solar podría provocar una tormenta geomagnética en la Tierra

Cuando una CME llega a la Tierra, puede alterar el campo magnético del planeta y generar una tormenta geomagnética. Dependiendo de su intensidad, estos fenómenos pueden afectar a satélites, sistemas de navegación y comunicaciones, mientras que las tormentas más severas también pueden provocar alteraciones en las redes eléctricas.

Las tormentas geomagnéticas también pueden generar auroras boreales. Las partículas cargadas procedentes del Sol interactúan con los gases ubicados a gran altura en la atmósfera terrestre y producen las luces características. En los episodios más intensos, las auroras pueden extenderse mucho más allá de las regiones polares y aparecer en lugares donde normalmente son poco frecuentes.

En este caso, sin embargo, la previsión apunta a un fenómeno débil. La NOAA estima condiciones G1, el nivel más bajo dentro de su escala de cinco categorías para tormentas geomagnéticas. En ese nivel pueden registrarse fluctuaciones débiles en las redes eléctricas y efectos menores sobre los satélites.

Por ese motivo, es poco probable que la mayoría de las personas perciba alguna alteración tecnológica asociada con este episodio. Las previsiones actuales tampoco anticipan una exhibición de auroras boreales excepcionalmente extensa en Europa.

El impacto final dependerá de la forma en que el campo magnético del material solar interactúe con el campo magnético terrestre. Según EarthSky, esa interacción determinará la intensidad de los efectos que pueda producir la llegada de la nube expulsada por el Sol.